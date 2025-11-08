Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Славен Белупо: обзор матча 08 ноября 2025

Локомотива
08.11.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Славен Белупо
89' М. Вешович
45' A. Jagusic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Славен Белупо
Конец матча
90' +4
Желтая карточка
И. Несторовски
Желтая карточка
Д. Антолич
90' +1
90'
+5'
ГОЛ! 1:1! М. Вешович
Пас отдал M. Subotić
89'
Замена
M. Situm ️️️️ D. Vukovic
84'
80'
Замена
I. Lepinjica ️️️️ М. Каймаков
80'
Замена
A. Jakir ️️️️ Л. Жута
Желтая карточка
Д. Колингер
69'
68'
Замена
L. Crepulja ️️️️ I. Ćubelić
64'
Желтая карточка
T. Božić
Замена
D. Virgili Fernandez ️️️️ B. Boskovic
63'
Замена
M. Sušak ️️️️ Я. Василь
63'
Замена
Д. Антолич ️️️️ T. Jukić
63'
61'
Замена
A. Liber ️️️️ J. Mitrović
60'
Травма
J. Mitrović
Желтая карточка
T. Jukić
52'
Замена
M. Subotić ️️️️ I. Katić
46'
Второй тайм
45'
ГОЛ! 0:1! A. Jagusic
Пас отдал F. Krušelj
45'
+1'
Желтая карточка
I. Katić
30'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
88
A. Jagusic
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
27
Noa Godec
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
12
Antun Marković
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
4-3-1-3
20
Колингер
5
23
Вешович
6
6
24
17
Паяч
29
Василь
30
15
12
3-3-4
32
18
6
35
Жута
22
10
Каймаков
88
11
90
Несторовски
15
4
24
10
10
24
29
Василь
11
11
29
Василь
5
8
Антолич
8
Антолич
5
6
21
21
6
30
18
18
30
15
21
21
15
35
Жута
3
3
35
Жута
10
Каймаков
23
23
10
Каймаков
11
14
14
11
Остались в запасе
Локомотива
Славен Белупо
32
Luka Savatovic
ВР
27
Noa Godec
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
31
Осман Хаджикич
ВР
12
Antun Marković
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
27
Noa Godec
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
12
Antun Marković
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Локомотива - Славен Белупо
4
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
20
18
Офсайды
3
0
Количество передач
490
324
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
322
Новости команд
Все
Локомотива
Славен Белупо
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+