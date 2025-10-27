Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Осиек: обзор матча 27 октября 2025

Риека
27.10.2025, понедельник, 18:30
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
4 : 2
Завершен
Осиек
9' Т. Фрук 38' Д. Чоп 47' Д. Чоп 54' М. Деветак
2' S. Mikolcic 74' N. Farkaš
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Осиек
Завершен
90' +1
Желтая карточка
Oleksandr Petrusenko
90'
+4'
79'
Замена
Oleksandr Petrusenko ️️️️➡️️ Хрвойе Бабец
Замена
Мервейл Ндокит ️️️️➡️️ Лука Менало
79'
Замена
Амер Гояк ️️️️➡️️ Самуэле Виньято
79'
75'
Вторая желтая
Emin Hasić
74'
ГОЛ! 4:2! Niko Farkaš
Замена
Lovro Kitin ️️️️➡️️ Анте Майсторович
68'
65'
Желтая карточка
Luka Jelenić
Замена
Даниэль Аду-Аджей ️️️️➡️️ Дуйе Чоп
63'
Замена
Bruno Bogojević ️️️️➡️️ Анте Орек
63'
62'
Замена
Vedran Jugović ️️️️➡️️ S. Mikolcic
62'
Замена
Niko Farkaš ️️️️➡️️ Nail Omerović
58'
Желтая карточка
Emin Hasić
54'
Замена
D. Bukvic ️️️️➡️️ Янник Туре
ГОЛ! 4:1! Младен Деветак
Пас отдал Анель Хушич
54'
ГОЛ! 3:1! Дуйе Чоп
Пас отдал Анте Орек
47'
46'
Замена
Emin Hasić ️️️️➡️️ Ivan Cvijanović
45'
+2'
Желтая карточка
Анте Майсторович
42'
ГОЛ! 2:1! Дуйе Чоп
Пас отдал Младен Деветак
38'
26'
Желтая карточка
S. Mikolcic
ГОЛ! 1:1! Тони Фрук
Пас отдал Деян Петрович
9'
2'
ГОЛ! 0:1! S. Mikolcic
Пас отдал Роко Юришич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
22
Анте Орек
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
8
S. Mikolcic
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Осиек
20
Jan Hlapčić
ВР
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
10
Станислав Шопов
АП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
3-2-1-4
13
Зломислич
51
Хушич
22
Орек
23
Ласицкас
8
Петрович
10
Фрук
19
Виньято
45
Майсторович
34
Деветак
9
Чоп
17
Менало
3-3-2-2
31
Маленица
44
Мкртчян
55
26
42
Гедес
6
Бабец
22
Юришич
8
11
9
Туре
17
45
Майсторович
2
2
45
Майсторович
22
Орек
25
25
22
Орек
19
Виньято
14
Гояк
14
Гояк
19
Виньято
9
Чоп
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
9
Чоп
17
Менало
20
Ндокит
20
Ндокит
17
Менало
55
33
33
55
11
18
18
11
6
Бабец
16
16
6
Бабец
8
7
7
8
9
Туре
39
39
9
Туре
Остались в запасе
Риека
Осиек
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
20
Jan Hlapčić
ВР
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
10
Станислав Шопов
АП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Остались в запасе
20
Jan Hlapčić
ВР
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
10
Станислав Шопов
АП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Риека - Осиек
1
1
4
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
20
Офсайды
1
0
Количество передач
424
352
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5096
Новости команд
Все
Риека
Осиек
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+