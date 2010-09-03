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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Германия
Бельгия - Германия: обзор матча 03 сентября 2010
Бельгия
03.09.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Германия
51'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Германия
+1
Желтая карточка
Какау
Замена
Какау
️️️️
М. Озил
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Т. Симонс
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Лукаку
Замена
С. Дефур
️️️️
Э. Азар
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ! 0:1!
М. Клозе
Замена
Х. Вестерманн
️️️️
М. Янсен
+1
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
В. Компани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
0
Логан Бэйлли
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
15
Кристиан Треш
ЦП
21
Марко Марин
АП
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
3-2-3-1-1
0
Бэйлли
15
ван Бюйтен
4
Компани
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
3
Вермален
3
Симонс
8
Феллайни
19
Дембеле
10
Азар
9
Лукаку
3-3-2-2
1
Нойер
0
Лам
0
Мертезакер
14
Бадштубер
6
Хедира
7
Швайнштайгер
7
Янсен
10
Озил
10
Подольски
13
Мюллер
0
Клозе
10
Азар
16
Дефур
16
Дефур
10
Азар
3
Симонс
20
Фоссен
20
Фоссен
3
Симонс
9
Лукаку
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Лукаку
7
Янсен
14
Вестерманн
14
Вестерманн
7
Янсен
10
Подольски
8
Кроос
8
Кроос
10
Подольски
10
Озил
16
Какау
16
Какау
10
Озил
Остались в запасе
Бельгия
Германия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
12
Тим Визе
ВР
15
Кристиан Треш
ЦП
21
Марко Марин
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
15
Кристиан Треш
ЦП
21
Марко Марин
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Бельгия - Германия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Стадион:
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