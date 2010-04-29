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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Атлетико
Ливерпуль - Атлетико: обзор матча 29 апреля 2010
Ливерпуль
29.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Атлетико
44'
А. Аквилани
95'
Й. Бенаюн
103'
Д. Форлан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Атлетико
120'
+1
Замена
Э. Сальвио
️️️️
С. Агуэро
117'
Замена
И. Камачо
️️️️
Д. Форлан
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Й. Бенаюн
114'
Замена
Д. Дежен
️️️️
Х. Маскерано
110'
105'
Желтая карточка
А. Домингес
104'
Желтая карточка
Д. Форлан
103'
ГОЛ! 2:1!
Д. Форлан
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
П. Ассунсао
ГОЛ! 2:0!
Й. Бенаюн
Пас отдал
Л. Лейва
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
А. Аквилани
Желтая карточка
Д. Каррагер
Желтая карточка
Х. Валера
Желтая карточка
А. Аквилани
Желтая карточка
П. Ассунсао
ГОЛ! 1:0!
А. Аквилани
Пас отдал
Й. Бенаюн
Желтая карточка
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
4-2-3-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
14
Маскерано
20
Аквилани
6
Лейва
8
Бабел
8
Джеррард
51
Бенаюн
7
Кейт
4-4-2
43
Де Хеа
20
Валера
21
Переа
18
Домингес
3
Лопес
19
Рейес
12
Ассунсао
14
Гарсия
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
14
Маскерано
7
Дежен
7
Дежен
14
Маскерано
51
Бенаюн
22
Пачеко
22
Пачеко
51
Бенаюн
20
Аквилани
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
20
Аквилани
10
Агуэро
11
Сальвио
11
Сальвио
10
Агуэро
12
Ассунсао
14
Хурадо
14
Хурадо
12
Ассунсао
10
Форлан
4
Камачо
4
Камачо
10
Форлан
Остались в запасе
Ливерпуль
Атлетико
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Ливерпуль - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 22:55 (прямая)
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