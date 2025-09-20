Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хайдук - Динамо Загреб: обзор матча 20 сентября 2025

Хайдук
20.09.2025, суббота, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
44' А. Ходжа 80' М. Бакрар
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Хайдук - Динамо Загреб
Завершен
Замена
Anthony Kalik ️️️️➡️️ Rokas Pukštas
86'
83'
Желтая карточка
Арбер Ходжа
Замена
Икер Альмена ️️️️➡️️ Šimun Hrgović
82'
80'
ГОЛ! 0:2! Монсеф Бакрар
76'
Замена
Кевин Теофил-Катерин ️️️️➡️️ Серджи Домингес
66'
Замена
Монсеф Бакрар ️️️️➡️️ Mateo Lisica
66'
Замена
Исмаэль Беннасер ️️️️➡️️ Миха Зайц
65'
Замена
Сандро Куленович ️️️️➡️️ Дион Бельо
Замена
Анте Ребич ️️️️➡️️ Michele Šego
63'
Замена
Уго Гильямон ️️️️➡️️ Филип Кровинович
63'
58'
Желтая карточка
Йосип Мишич
Замена
Bruno Durdov ️️️️➡️️ Абдули Саньянг
46'
45' +2
Желтая карточка
Mateo Lisica
44'
ГОЛ! 0:1! Арбер Ходжа
Пас отдал Миха Зайц
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
1
Ивица Ивушич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
12
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
32
Šimun Hrgović
ЦЗ
8
Нико Сигур
ОП
23
Филип Кровинович
ЦП
21
Rokas Pukštas
ЦП
4
Adrion Pajaziti
ЦП
24
Абдули Саньянг
ПВ
11
Michele Šego
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
25
Moris Valinčić
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
3
Bruno Goda
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
21
Mateo Lisica
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Хайдук
33
Toni Silić
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
7
Anthony Kalik
ЦП
14
Ron Raqi
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
30
Икер Альмена
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
28
Roko Brajković
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ивушич
31
Шарлия
12
Гонсалес
32
8
Сигур
23
Кровинович
21
4
24
Саньянг
10
Ливайя
11
3-1-3-1-2
33
Невистич
36
Домингес
26
Маккена
25
21
Любичич
3
27
Мишич
8
Зайц
11
Ходжа
21
9
Бельо
23
Кровинович
6
Гильямон
6
Гильямон
23
Кровинович
21
7
7
21
11
9
Ребич
9
Ребич
11
32
30
Альмена
30
Альмена
32
24
Саньянг
34
34
24
Саньянг
36
Домингес
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
36
Домингес
8
Зайц
4
Беннасер
4
Беннасер
8
Зайц
21
71
Бакрар
71
Бакрар
21
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
Остались в запасе
Хайдук
Динамо Загреб
33
Toni Silić
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
14
Ron Raqi
ЦП
28
Roko Brajković
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
44
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
32
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
33
Toni Silić
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
14
Ron Raqi
ЦП
28
Roko Brajković
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
32
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Хайдук - Динамо Загреб
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
15
Офсайды
3
1
Количество передач
590
343
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
32212
Новости команд
Все
Хайдук
Динамо Загреб
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
2025.07.30 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
2025.07.22 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2025.07.02 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
2025.06.10 19:07
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хайдук
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 