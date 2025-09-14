Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Горица: обзор матча 14 сентября 2025

Динамо Загреб
14.09.2025, воскресенье, 20:15
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Горица
57' С. Куленович
21' I. Pozo 47' Z. Trontelj
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Горица
Завершен
89'
Замена
Ivan Fiolić ️️️️➡️️ Jurica Pršir
81'
Желтая карточка
Давор Матияс
Желтая карточка
Bruno Goda
80'
76'
Желтая карточка
Z. Trontelj
73'
Желтая карточка
Стефан Перич
67'
Замена
Домагой Павичич ️️️️➡️️ Ognjen Bakić
Замена
Габриэль Видович ️️️️➡️️ Дион Бельо
65'
Красная карточка
Лука Стойкович
62'
Желтая карточка
Cardoso Varela
59'
Замена
Сандро Куленович ️️️️➡️️ Деян Любичич
57'
ГОЛ! 1:2! Сандро Куленович
Пас отдал Лука Стойкович
57'
55'
Желтая карточка
Ognjen Bakić
47'
ГОЛ! 0:2! Z. Trontelj
Замена
Cardoso Varela ️️️️➡️️ Гонсало Вильяр
46'
Замена
Монсеф Бакрар ️️️️➡️️ Mateo Lisica
46'
21'
ГОЛ! 0:1! Iker Pozo
Пас отдал Z. Trontelj
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лука Стойкович
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
21
Mateo Lisica
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
10
Jurica Pršir
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
14
Морено Живкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Горица
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josic
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Невистич
25
26
Маккена
22
36
Домингес
21
Любичич
27
Мишич
12
Вильяр
7
Стойкович
21
9
Бельо
3-3-4
71
Матияс
4
Филипович
45
Перич
19
Чабрая
36
7
8
9
5
22
10
21
71
Бакрар
71
Бакрар
21
12
Вильяр
23
23
12
Вильяр
9
Бельо
10
Видович
10
Видович
9
Бельо
21
Любичич
17
Куленович
17
Куленович
21
Любичич
10
18
18
10
7
24
Павичич
24
Павичич
7
Остались в запасе
Динамо Загреб
Горица
1
Даниэль Загорац
ВР
14
Морено Живкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josic
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
14
Морено Живкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Остались в запасе
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josic
ЦЗ
32
Elvir Duraković
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Динамо Загреб - Горица
2
1
4
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
652
233
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
9670
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Горица
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 