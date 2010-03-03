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Судьи
Главный судья:
Анте Вучемилович-Симунович (Хорватия)

Венгрия - Россия

03.03.2010, Среда, 21:30 мск Дьор, стадион ЭТО-Парк Трансляция: "Первый" 21:30 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Венгрия - Россия
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