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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Амкар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 27 ноября 2010
Амкар (мол)
27.11.2010, суббота, 11:30
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
70'
А. Субботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
И. Колпаков
️️️️
А. Субботин
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Померко
Замена
А. Блынду
️️️️
Б. Идову
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
К. Лапидус
️️️️
А. Киселев
Замена
А. Романенко
️️️️
Е. Смородин
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
С. Сердеров
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
Л. Мушников
Замена
К. Суслов
️️️️
Г. Засеев
Замена
С. Сипатов
️️️️
К. Базелюк
Замена
А. Гадзаов
️️️️
А. Андриевский
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
Желтая карточка
А. Померко
Вторая желтая
А. Стукалов
Желтая карточка
А. Стукалов
Замена
К. Базелюк
️️️️
М. Султонов
Замена
А. Андриевский
️️️️
Е. Рудаков
Желтая карточка
А. Морыганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Амкар (мол)
98
Андрей Блынду
ЦЗ
35
Артур Гадзаов
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
55
Илья Колпаков
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Кирилл Лапидус
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
3-4-1-1-1
35
Ершов
4
Морыганов
88
Рудаков
25
Смирнов
30
Идову
20
Померко
5
Рябокобыленко
2
Морозов
93
Смородин
7
Тюкалов
9
Субботин
3-2-3-1-1
18
Исупов
14
Драгунов
14
Стукалов
4
Никитин
8
Федотов
22
Тен
7
Мушников
7
Засеев
20
Киселев
28
Султонов
28
Сердеров
88
Рудаков
29
Андриевский
29
Андриевский
88
Рудаков
Андриевский
35
Гадзаов
35
Гадзаов
Андриевский
93
Смородин
22
Романенко
22
Романенко
93
Смородин
30
Идову
98
Блынду
98
Блынду
30
Идову
20
Померко
92
Скворцов
92
Скворцов
20
Померко
9
Субботин
55
Колпаков
55
Колпаков
9
Субботин
5
Рябокобыленко
17
Васильев
17
Васильев
5
Рябокобыленко
Базелюк
17
Сипатов
17
Сипатов
Базелюк
28
Сердеров
92
Кобзарь
92
Кобзарь
28
Сердеров
20
Киселев
20
Лапидус
20
Лапидус
20
Киселев
7
Засеев
91
Суслов
91
Суслов
7
Засеев
28
Султонов
10
Базелюк
10
Базелюк
28
Султонов
7
Мушников
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
7
Мушников
Остались в запасе
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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