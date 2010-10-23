Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Амкар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 23 октября 2010
Амкар (мол)
23.10.2010, суббота, 13:15
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
42'
И. Михалев
57'
М. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
А. Романенко
️️️️
Е. Смородин
Замена
А. Семенов
️️️️
Р. Быков
Желтая карточка
А. Морыганов
Замена
И. Кнежевич
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Б. Идову
️️️️
В. Федорив
ГОЛ! 1:1!
М. Беляев
Замена
Р. Быков
️️️️
Д. Кухарчук
Замена
С. Гаракоев
️️️️
И. Миронов
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Е. Тюкалов
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
Желтая карточка
Д. Соколов
Замена
Д. Соколов
️️️️
А. Васильев
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Субботин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
20
Алексей Померко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
17
Артем Васильев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
27
Илья Миронов
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
22
Антон Романенко
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
88
Роман Быков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
4-2-1-1-2
35
Ершов
24
Федорив
4
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
5
Рябокобыленко
20
Померко
93
Смородин
7
Тюкалов
9
Субботин
17
Васильев
4-3-3
55
Криворучко
5
Миланович
90
Бурлак
6
Беляев
77
Гатагов
27
Миронов
45
Кухарчук
21
Оздоев
94
Нуров
11
Чочиев
7
Полоз
93
Смородин
22
Романенко
22
Романенко
93
Смородин
24
Федорив
30
Идову
30
Идову
24
Федорив
17
Васильев
25
Соколов
25
Соколов
17
Васильев
5
Рябокобыленко
10
Кнежевич
10
Кнежевич
5
Рябокобыленко
7
Тюкалов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
7
Тюкалов
9
Субботин
39
Михалев
39
Михалев
9
Субботин
45
Кухарчук
88
Быков
88
Быков
45
Кухарчук
Быков
28
Семенов
28
Семенов
Быков
27
Миронов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
27
Миронов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
44
Сергей Синельников
ВР
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Амкар (мол) - Локомотив (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
Вчера, 10:29
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
Вчера, 10:29
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+