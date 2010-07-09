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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Анжи (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 09 июля 2010
Анжи (мол)
09.07.2010, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
33'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Замена
М. Курбанов
️️️️
М. Зайцев
Замена
П. Меджидов
️️️️
М. Мирзабеков
Желтая карточка
С. Гаракоев
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
С. Гаракоев
Замена
Г. Омаров
️️️️
М. Абидинов
Желтая карточка
А. Чочиев
Замена
С. Джиоев
️️️️
А. Семенов
Замена
Г. Махмудов
️️️️
Р. Алиев
ГОЛ! 0:1!
Г. Нуров
Желтая карточка
Р. Алиев
Желтая карточка
А. Семенов
19'
Замена
Д. Лезгинцев
️️️️
Р. Камболов
Желтая карточка
Ш. Алимагомаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
0
Руслан Перепелюков
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
8
Мирлан Мурзаев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
88
Роман Быков
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
18
Гамзат Омаров
ЦП
87
Пайзулла Меджидов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гамзат Махмудов
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
5
Аркадий Калайджян
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
3-2-3-2
3
Абидинов
6
Магомедов
3
Гаджибеков
23
Зайцев
75
Ибрагимгаджиев
9
Алимагомаев
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
20
Алиев
92
Мирзаев
3-1-2-3
55
Криворучко
5
Миланович
6
Беляев
28
Семенов
88
Камболов
33
Гаракоев
88
Быков
94
Нуров
11
Чочиев
7
Полоз
20
Алиев
98
Махмудов
98
Махмудов
20
Алиев
3
Абидинов
18
Омаров
18
Омаров
3
Абидинов
17
Мирзабеков
87
Меджидов
87
Меджидов
17
Мирзабеков
23
Зайцев
44
Курбанов
44
Курбанов
23
Зайцев
33
Гаракоев
45
Кухарчук
45
Кухарчук
33
Гаракоев
28
Семенов
18
Джиоев
18
Джиоев
28
Семенов
88
Камболов
4
Лезгинцев
4
Лезгинцев
88
Камболов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Локомотив (мол)
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Гамаль Бабаев
5
Аркадий Калайджян
ЦП
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
5
Аркадий Калайджян
ЦП
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Анжи (мол) - Локомотив (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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