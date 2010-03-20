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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 20 марта 2010
Зенит (мол)
20.03.2010, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
42'
А. Ионов
34'
Б. Абдулфаттах (АГ)
76'
К. Рябов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Спартак М (мол)
+2
Замена
М. Терентьев
️️️️
А. Козлов
+1
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
А. Пуцко
️️️️
Д. Каюмов
Желтая карточка
Д. Маляка
Замена
️️️️
В. Сиротов
ГОЛ! 1:2!
К. Рябов
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Е. Башкиров
Замена
Н. Иванников
️️️️
Ф. Озобич
Замена
С. Мурихин
️️️️
В. Сушкин
Замена
В. Сиротов
️️️️
С. Матяш
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Зотов
Замена
Н. Заболотный
️️️️
С. Песьяков
Замена
Д. Маляка
️️️️
И. Киреев
ГОЛ! 1:1!
А. Ионов
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Абдулфаттах
Желтая карточка
В. Сушкин
Желтая карточка
Е. Башкиров
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак М (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
0
Максим Терентьев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
3-3-1-1-2
1
Зайцев
98
Петров
3
Костин
5
Абдулфаттах
5
Хохлов
44
Башкиров
8
Дудиев
23
Соснин
11
Ионов
10
Сушкин
10
Матяш
4-1-3-2
30
Песьяков
3
Чежия
3
Кадеев
21
Ходырев
15
Рябов
7
Шешуков
7
Козлов
21
Зотов
88
Киреев
7
Каюмов
19
Озобич
10
Матяш
37
Сиротов
37
Сиротов
10
Матяш
44
Башкиров
34
Бочаров
34
Бочаров
44
Башкиров
10
Сушкин
33
Мурихин
33
Мурихин
10
Сушкин
7
Козлов
0
Терентьев
0
Терентьев
7
Козлов
21
Зотов
8
Малеев
8
Малеев
21
Зотов
30
Песьяков
12
Заболотный
12
Заболотный
30
Песьяков
7
Каюмов
15
Пуцко
15
Пуцко
7
Каюмов
19
Озобич
7
Иванников
7
Иванников
19
Озобич
88
Киреев
15
Маляка
15
Маляка
88
Киреев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
17
Максим Батов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
МСА Петровский
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