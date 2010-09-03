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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Химки
Волга - Химки: обзор матча 03 сентября 2010
Волга
03.09.2010, пятница, 18:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
2 : 0
Завершен
Химки
35'
О. Марцваладзе
39'
А. Хазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Химки
Замена
️️️️
И. Гетигежев
Замена
️️️️
С. Турсунов
Замена
️️️️
Г. Ходжава
Замена
️️️️
К. Дудченко
Замена
️️️️
А. Хазов
Замена
️️️️
Л. Королев
Замена
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 2:0!
А. Хазов
Пас отдал
Г. Ходжава
ГОЛ! 1:0!
О. Марцваладзе
Пас отдал
И. Гетигежев
14'
Желтая карточка
П. Игнатович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
11
Виталий Волков
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Андрей Тихонов
ЛП
8
Лев Королев
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Коченков
3
Гетигежев
20
Саджая
25
Буйволов
6
Полянин
28
Ходжава
9
Шуленин
11
Волков
17
Турсунов
20
Марцваладзе
16
Хазов
3-2-4-1
17
Козырев
12
Пономаренко
80
Климов
31
Ибрагимов
43
Логашов
4
Чичерин
29
Игнатович
8
Королев
44
Козлов
90
Тихонов
30
Дудченко
Остались в запасе
Волга
Химки
Статистика матча Волга - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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