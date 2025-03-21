Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты
Испания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Испания – Швейцария, Лига наций, 18 ноября 2024 года
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси
Северная Ирландия – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Северная Ирландия – Беларусь, Лига наций, 15 ноября 2024 года
Матч Беларуси в Лиге наций могут перенести из-за британских санкций
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты
Испания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Испания – Швейцария, Лига наций, 18 ноября 2024 года
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси