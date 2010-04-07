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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - КАМАЗ
Салют - КАМАЗ: обзор матча 07 апреля 2010
Салют
07.04.2010, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 3 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
13'
Ю. Роденков (П)
90+3'
Н. Замалиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - КАМАЗ
ГОЛ! 2:0!
Н. Замалиев
Пас отдал
М. Шевченко
+3
Желтая карточка
А. Беленов
+1
Замена
В. Старков
️️️️
Й. Танасиевич
Замена
Р. Мустафин
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
А. Кренделев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Булыга
Замена
А. Шляпкин
️️️️
С. Бреев
Замена
И. Коронов
️️️️
Р. Славнов
Желтая карточка
Р. Хисамов
Замена
Н. Замалиев
️️️️
С. Кушов
Желтая карточка
В. Лешонок
Желтая карточка
В. Коробкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Роденков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
2
Амзор Айларов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
3-5-1-1
31
Беленов
41
Горин
20
Дедура
66
Танасиевич
9
Лешонок
5
Кушов
21
Коробкин
25
Шипицин
10
Булыга
7
Шевченко
93
Роденков
4-4-2
98
Абакумов
34
Козлов
13
Хисамов
75
Ложкин
4
Гудукин
4
Славнов
33
Кренделев
23
Бреев
14
Пименов
29
Сердюков
2
Гогниев
5
Кушов
13
Замалиев
13
Замалиев
5
Кушов
66
Танасиевич
17
Старков
17
Старков
66
Танасиевич
10
Булыга
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Булыга
34
Козлов
11
Мустафин
11
Мустафин
34
Козлов
23
Бреев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
23
Бреев
4
Славнов
14
Коронов
14
Коронов
4
Славнов
Остались в запасе
Салют
КАМАЗ
2
Амзор Айларов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
77
Александр Куканос
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
2
Амзор Айларов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Амир Бажев
ЦФ
Остались в запасе
77
Александр Куканос
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Салют - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Салют
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