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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Ротор
Волга - Ротор: обзор матча 27 марта 2010
Волга
27.03.2010, суббота, 16:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ротор
+3
Замена
Р. Бесланеев
️️️️
Р. Тузовский
+3
Замена
О. Алейник
️️️️
В. Борисов
Замена
А. Гайдуков
️️️️
М. Маркосов
Замена
С. Турсунов
️️️️
С. Яшин
Замена
К. Кочубей
️️️️
И. Каньенда
Желтая карточка
А. Засеев
Замена
М. Хайруллин
️️️️
В. Рыков
Вторая желтая
С. Шудров
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Катульский
Желтая карточка
А. Житников
Желтая карточка
С. Шудров
Замена
️️️️
А. Хазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
24
Роман Тузовский
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
7
Виктор Борисов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
10
Марат Хайруллин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
82
Василий Чернов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
3
Александр Гайдуков
ЦП
3-2-4-1
31
Астахов
2
Засеев
25
Буйволов
44
Рыков
2
Ндри
32
Трифонов
23
Катульский
18
Яшин
58
Рашевский
22
Мысин
16
Хазов
4-2-1-3
1
Чичкин
15
Житников
14
Епифанов
3
Олеников
2
Ионов
18
Шудров
24
Тузовский
22
Шестаков
9
Маркосов
33
Каньенда
7
Борисов
44
Рыков
10
Хайруллин
10
Хайруллин
44
Рыков
18
Яшин
17
Турсунов
17
Турсунов
18
Яшин
23
Катульский
20
Кожанов
20
Кожанов
23
Катульский
33
Каньенда
8
Кочубей
8
Кочубей
33
Каньенда
9
Маркосов
3
Гайдуков
3
Гайдуков
9
Маркосов
24
Тузовский
23
Бесланеев
23
Бесланеев
24
Тузовский
7
Борисов
34
Алейник
34
Алейник
7
Борисов
Остались в запасе
Волга
Ротор
20
Эдик Саджая
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
82
Василий Чернов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
20
Эдик Саджая
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
Остались в запасе
82
Василий Чернов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Волга - Ротор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Северный
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