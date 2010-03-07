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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 07 марта 2010
Челси
07.03.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Сток Сити
35'
Ф. Лэмпард
69'
Д. Терри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 2:0!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Малуда
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
Т. Шанли
Замена
Д. Китсон
️️️️
М. Сидибе
Замена
Д. Пью
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Терри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
0
Деку
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
17
Амди Файе
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
4-3-2-1
40
Илариу
19
Феррейра
33
Алекс
20
Иванович
26
Терри
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Лэмпард
8
Калу
39
Анелька
11
Дрогба
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
25
Файе
6
Хут
4
Коллинс
9
Шанли
4
Уайтхэд
12
Уилэн
5
Делап
19
Фуллер
11
Сидибе
12
Уилэн
3
Пью
3
Пью
12
Уилэн
9
Шанли
11
Лоуренс
11
Лоуренс
9
Шанли
11
Сидибе
18
Китсон
18
Китсон
11
Сидибе
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
0
Деку
ЦП
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Стив Симонсен
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
17
Амди Файе
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
0
Деку
ЦП
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
17
Амди Файе
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Челси - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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