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Расписание матчей
Русенборг - ЦСКА
Русенборг - ЦСКА: обзор матча 06 февраля 2010
Русенборг
06.02.2010, суббота, 13:30
Copa del Sol, группа B, 2 тур
1 : 4
Завершен
ЦСКА
4'
М. Мольдскред
20'
Т. Нецид
24'
М. Красич
29'
Т. Нецид
50'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - ЦСКА
Замена
️️️️
К. Стадсгаард
Замена
️️️️
П. Скьельбред
Замена
️️️️
М. Мольдскред
Замена
️️️️
П. Мамаев
Замена
️️️️
А. Лаго
Замена
️️️️
Г. Щенников
Замена
️️️️
Ф. Винснес
Желтая карточка
Г. Щенников
ГОЛ! 1:4!
П. Мамаев
Пас отдал
Г. Щенников
Замена
️️️️
С. Иверсен
Замена
️️️️
С. Игнашевич
Замена
️️️️
Д. Шемберас
Замена
️️️️
Т. Нецид
ГОЛ! 1:3!
Т. Нецид
Пас отдал
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:2!
М. Красич
Пас отдал
Т. Нецид
20'
ГОЛ! 1:1!
Т. Нецид
ГОЛ! 1:0!
М. Мольдскред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
5
Мортен Мольдскред
ЛП
6
Роар Странl
(К)
ЦП
8
Фредрик Винснес
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦФ
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
4-4-2
1
Эрлунд
3
Дорсин
17
Лаго
13
Стадсгаард
23
Лустиг
5
Мольдскред
6
Странl
8
Винснес
7
Ольсен
11
Иверсен
5
Скьельбред
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
5
Шемберас
17
Красич
10
Мамаев
3
Хонда
11
Гонсалес
15
Нецид
Остались в запасе
Русенборг
ЦСКА
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Русенборг - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 13:25 (прямая)
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