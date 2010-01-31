Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Египет
Гана - Египет: обзор матча 31 января 2010
Гана
31.01.2010, воскресенье, 19:00
Кубок Африканских Наций
0 : 1
Завершен
Египет
86'
Гедо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Гана - Египет
Замена
М. Салем
️️️️
А. Фатхи
Замена
Э. Аддо
️️️️
А. Опоку
Замена
Д. Адийя
️️️️
А. Гьян
ГОЛ! 0:1!
Гедо
Пас отдал
М. Зидан
Замена
Гедо
️️️️
Э. Мотеаб
Желтая карточка
Х. Гали
Замена
М. Абдельшафи
️️️️
С. Моавад
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
С. Моавад
Желтая карточка
А. Опоку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
22
Ричард Кингсон
(К)
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
9
Агьеманг Опоку
ЦФ
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
6
Хани Саид
ЦЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
7
Ахмед Фатхи
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
17
Ахмед Хассан
(К)
ЛП
14
Сайед Моавад
ЦП
8
Хосни Абд Рабоу
АП
12
Хоссам Гали
ПП
10
Эмад Мотеаб
ЦФ
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
18
Эрик Аддо
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
23
Хамину Драман
ЛП
11
Мусса Нэрри
ЦП
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
Египет
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
15
Гедо
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
18
Шикабала
ЦП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
11
Ахмед Эйд
ЦФ
4-3-1-2
22
Кингсон
2
Сарпей
17
Эдди
15
Ворса
2
Инкум
20
Асамоа
8
Агьеманг-Баду
6
Аннан
10
Айю
9
Опоку
3
Гьян
4-3-1-2
1
Эль-Хадари
3
Эль-Мохамади
20
Гомаа
7
Фатхи
6
Саид
12
Гали
14
Моавад
17
Хассан
8
Абд Рабоу
9
Зидан
10
Мотеаб
9
Опоку
18
Аддо
18
Аддо
9
Опоку
3
Гьян
18
Адийя
18
Адийя
3
Гьян
10
Мотеаб
15
Гедо
15
Гедо
10
Мотеаб
14
Моавад
13
Абдельшафи
13
Абдельшафи
14
Моавад
7
Фатхи
4
Салем
4
Салем
7
Фатхи
Остались в запасе
Гана
Египет
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ибрахим Айю
ПЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Хамину Драман
ЛП
11
Мусса Нэрри
ЦП
14
Мэттью Амоа
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
5
Эль Сака
ЦЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
18
Шикабала
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
Остались в запасе
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ибрахим Айю
ПЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Хамину Драман
ЛП
11
Мусса Нэрри
ЦП
14
Мэттью Амоа
ЦФ
Остались в запасе
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
5
Эль Сака
ЦЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
18
Шикабала
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
Статистика матча Гана - Египет
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
Новости команд
Все
Гана
Египет
Египет – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Египет – ЮАР: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
18 августа
6
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Египет – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Египет – ЮАР: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
18 августа
6
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026
17 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+