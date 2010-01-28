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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Нигерия
Гана - Нигерия: обзор матча 28 января 2010
Гана
28.01.2010, четверг, 19:00
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Нигерия
21'
А. Гьян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Гана - Нигерия
Желтая карточка
Р. Кингсон
+3
Желтая карточка
С. Инкум
Замена
М. Амоа
️️️️
А. Гьян
Травма
Юссуф
Замена
Я. Айегбени
️️️️
П. Одемвингие
Замена
В. Обинна
️️️️
Юссуф
Желтая карточка
Э. Аннан
Замена
И. Айю
️️️️
Х. Сарпей
Желтая карточка
Х. Драман
Травма
Х. Сарпей
Желтая карточка
Юссуф
Замена
Х. Драман
️️️️
А. Опоку
ГОЛ! 1:0!
А. Гьян
Пас отдал
К. Асамоа
Травма
А. Опоку
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
22
Ричард Кингсон
(К)
ВР
2
Самуэль Инкум
ЛЗ
18
Эрик Аддо
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
2
Ханс Сарпей
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
9
Агьеманг Опоку
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
19
Юсуф Мохамед
ПЗ
19
Чинеду Обаси Огбуке
ЛП
13
Юссуф
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
8
Питер Одемвингие
АП
14
Сани Кайта
ПП
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
23
Хамину Драман
ЛП
5
Майкл Эссьен
ОП
11
Мусса Нэрри
ЦП
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
8
Якубу Айегбени
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
18
Виктор Обинна
ЦФ
4-3-1-2
22
Кингсон
2
Инкум
18
Аддо
15
Ворса
2
Сарпей
20
Асамоа
6
Аннан
8
Агьеманг-Баду
10
Айю
3
Гьян
9
Опоку
3-4-1-1
1
Эньяма
19
Мохамед
6
Шитту
3
Эчиеджиле
14
Кайта
13
Юссуф
10
Оби Микел
19
Обаси Огбуке
8
Одемвингие
0
Мартинс
2
Сарпей
17
Айю
17
Айю
2
Сарпей
9
Опоку
23
Драман
23
Драман
9
Опоку
3
Гьян
14
Амоа
14
Амоа
3
Гьян
13
Юссуф
17
Одиа
17
Одиа
13
Юссуф
8
Одемвингие
8
Айегбени
8
Айегбени
8
Одемвингие
13
Юссуф
18
Обинна
18
Обинна
13
Юссуф
Остались в запасе
Гана
Нигерия
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
11
Мусса Нэрри
ЦП
18
Доминик Адийя
ЦФ
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Остались в запасе
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
11
Мусса Нэрри
ЦП
18
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Статистика матча Гана - Нигерия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 18:45 (прямая)
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