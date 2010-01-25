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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Нигерия
Замбия - Нигерия: обзор матча 25 января 2010
Замбия
25.01.2010, понедельник, 22:30
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Нигерия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Замбия - Нигерия
ГОЛ!
В. Эньяма
4:4
ГОЛ!
К. Мвине
4:3
ГОЛ!
П. Одемвингие
3:3
Пенальти не реализован!
Т. Ньиренда
ГОЛ!
Э. Маюка
3:2
ГОЛ!
О. Мартинс
2:2
ГОЛ!
К. Катонго
2:1
ГОЛ!
Д. Оби Микел
1:1
ГОЛ!
Н. Чивута
1:0
Замена
К. Муленга
️️️️
В. Нжобву
114'
107'
Вторая желтая
О. Апам
Замена
Н. Чивута
️️️️
Ф. Катонго
Замена
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
К. Катонго
Замена
О. Мартинс
️️️️
Я. Айегбени
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Чаманга
Замена
Юссуф
️️️️
Д. Этуху
Желтая карточка
О. Апам
Желтая карточка
Д. Мусонда
Желтая карточка
Х. Химонде
Желтая карточка
Ф. Катонго
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
19
Томас Ньиренда
ЦП
11
Кристофер Катонго
(К)
ПП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
7
Джейкоб Муленга
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
19
Юсуф Мохамед
ПЗ
14
Сани Кайта
ОП
20
Диксон Этуху
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
19
Чинеду Обаси Огбуке
ЛФ
8
Якубу Айегбени
(К)
ЦФ
8
Питер Одемвингие
РФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Замбия
1
Калилило Каконже
ВР
22
Джейкоб Банда
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
3
Деннис Банда
ЦЗ
7
Клиффорд Муленга
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
8
Асаак Чанса
ЦП
15
Гивен Сингулума
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
13
Юссуф
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-4-2
16
Мвине
18
Мбола
13
Сунзу
5
Химонде
4
Мусонда
10
Катонго
15
Нжобву
19
Ньиренда
11
Катонго
7
Муленга
12
Чаманга
4-1-2-3
1
Эньяма
19
Мохамед
6
Шитту
22
Апам
3
Эчиеджиле
14
Кайта
20
Этуху
10
Оби Микел
8
Одемвингие
8
Айегбени
19
Обаси Огбуке
15
Нжобву
7
Муленга
7
Муленга
15
Нжобву
10
Катонго
14
Чивута
14
Чивута
10
Катонго
12
Чаманга
20
Маюка
20
Маюка
12
Чаманга
20
Этуху
13
Юссуф
13
Юссуф
20
Этуху
8
Айегбени
0
Мартинс
0
Мартинс
8
Айегбени
Остались в запасе
Замбия
Нигерия
15
Гивен Сингулума
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
1
Калилило Каконже
ВР
3
Деннис Банда
ЦЗ
22
Джейкоб Банда
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Остались в запасе
15
Гивен Сингулума
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
1
Калилило Каконже
ВР
3
Деннис Банда
ЦЗ
22
Джейкоб Банда
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
Остались в запасе
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Шаибу Амоду
Статистика матча Замбия - Нигерия
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Алту да Шела
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