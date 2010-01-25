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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Камерун
Египет - Камерун: обзор матча 25 января 2010
Египет
25.01.2010, понедельник, 19:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Камерун
37'
А. Хассан
92'
Гедо
95'
А. Хассан
26'
А. Эмана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Египет - Камерун
Замена
М. Абдельшафи
️️️️
А. Хассан
118'
113'
Красная карточка
О. Шеджу
106'
Замена
А. Бикей
️️️️
А. Бедимо
106'
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
Н. Жереми
Желтая карточка
С. Моавад
101'
ГОЛ! 3:1!
А. Хассан
ГОЛ! 2:1!
Гедо
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Эмана
Замена
Х. Гали
️️️️
Х. Абд Рабоу
Замена
Гедо
️️️️
М. Зидан
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
Ж. Манджек
Желтая карточка
Н. Жереми
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
В. Гомаа
ГОЛ! 1:1!
А. Хассан
ГОЛ! 0:1!
А. Эмана
Желтая карточка
Х. Абд Рабоу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
7
Ахмед Фатхи
ЛП
8
Хосни Абд Рабоу
ЦП
6
Хани Саид
ЦП
17
Ахмед Хассан
(К)
ПП
10
Эмад Мотеаб
ЦФ
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
Камерун
1
Идрисс Камени
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Эйонг Эно
ЛП
6
Александр Сонг
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
14
Жорж Манджек
ПП
17
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Египет
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
15
Гедо
ЦП
18
Шикабала
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
12
Хоссам Гали
АП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
11
Ахмед Эйд
ЦФ
Камерун
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
21
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Андре Бикей
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
11
Жан Макун
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
2
Жиль Бинья
АП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
13
Сомен Тчои
ЦФ
15
Пьер Вебо
ЦФ
4-4-2
1
Эль-Хадари
14
Моавад
20
Гомаа
3
Эль-Мохамади
2
Фатахаллах
7
Фатхи
8
Абд Рабоу
6
Саид
17
Хассан
9
Зидан
10
Мотеаб
4-3-1-2
1
Камени
8
Жереми
3
Н'Кулу
21
Шеджу
12
Бедимо
14
Манджек
6
Сонг
18
Эно
10
Эмана
9
Это'О
17
Идриссу
9
Зидан
15
Гедо
15
Гедо
9
Зидан
17
Хассан
13
Абдельшафи
13
Абдельшафи
17
Хассан
8
Абд Рабоу
12
Гали
12
Гали
8
Абд Рабоу
12
Бедимо
23
Бикей
23
Бикей
12
Бедимо
8
Жереми
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
8
Жереми
10
Эмана
15
Вебо
15
Вебо
10
Эмана
Остались в запасе
Египет
Камерун
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
18
Шикабала
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
21
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
11
Жан Макун
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
2
Жиль Бинья
АП
13
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
18
Шикабала
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
Остались в запасе
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
21
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
11
Жан Макун
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
2
Жиль Бинья
АП
13
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Египет - Камерун
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Кумплешу да Сеньор да Граса
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