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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 31 октября 2010
Локомотив
31.10.2010, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
89'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Алиев
+2
Замена
Т. Тимонов
️️️️
Н. Жосан
ГОЛ! 1:0!
Д. Сычев
Пас отдал
А. Алиев
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Я. Голенда
Замена
Вагнер
️️️️
Д. Глушаков
Замена
Д. Иванов
️️️️
Б. Кебе
Замена
М. Асатиани
️️️️
Д. Торбинский
Вторая желтая
М. Баша
+1
Желтая карточка
Б. Кебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
88
Александр Алиев
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЛЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
13
Вагнер
ЦП
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
25
Зураби Арзиани
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
4
Дюрица
49
Шишкин
23
Тарасов
6
Торбинский
10
Лоськов
88
Алиев
88
Глушаков
0
Сычев
4-1-3-2
31
Абаев
7
Агаларов
33
Хизанейшвили
35
Клява
13
Тагирбеков
88
Бакаев
6
Цораев
5
Кебе
23
Жосан
16
Голенда
12
Стрелков
6
Торбинский
30
Асатиани
30
Асатиани
6
Торбинский
88
Алиев
9
Гатагов
9
Гатагов
88
Алиев
88
Глушаков
13
Вагнер
13
Вагнер
88
Глушаков
5
Кебе
13
Иванов
13
Иванов
5
Кебе
16
Голенда
44
Кухарчук
44
Кухарчук
16
Голенда
23
Жосан
0
Тимонов
0
Тимонов
23
Жосан
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
1
Марек Чех
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
25
Зураби Арзиани
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
25
Зураби Арзиани
ЦП
Статистика матча Локомотив - Анжи
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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