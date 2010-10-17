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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 17 октября 2010
Динамо
17.10.2010, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Анжи
37'
К. Кураньи (П)
40'
Л. Фернандес
78'
Э. Чеснаускис
90+2'
А. Воронин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Анжи
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Воронин
+2
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
А. Кокорин
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Ребко
️️️️
Т. Дуймович
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
А. Воронин
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 3:0!
Э. Чеснаускис
Замена
Ш. Бурзиев
️️️️
З. Арзиани
Желтая карточка
З. Арзиани
Замена
Н. Жосан
️️️️
А. Стрельцов
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
Б. Кебе
Замена
И. Стрелков
️️️️
М. Шукуров
ГОЛ! 2:0!
Л. Фернандес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Кураньи
Желтая карточка
И. Семшов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
5
Баи-Ибра Кебе
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
6
Давид Цораев
(К)
АП
4
Махир Шукуров
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-4-1-1
1
Шунин
13
Гранат
24
Епуряну
6
Фернандес
26
Уилкшир
88
Чеснаускис
19
Ропотан
19
Дуймович
19
Самедов
20
Семшов
22
Кураньи
4-1-3-1-1
77
Ревишвили
7
Агаларов
35
Клява
5
Кебе
3
Гаджибеков
88
Бакаев
4
Шукуров
25
Арзиани
19
Стрельцов
6
Цораев
16
Голенда
19
Дуймович
17
Ребко
17
Ребко
19
Дуймович
88
Чеснаускис
0
Воронин
0
Воронин
88
Чеснаускис
20
Семшов
9
Кокорин
9
Кокорин
20
Семшов
25
Арзиани
0
Бурзиев
0
Бурзиев
25
Арзиани
19
Стрельцов
23
Жосан
23
Жосан
19
Стрельцов
4
Шукуров
12
Стрелков
12
Стрелков
4
Шукуров
Остались в запасе
Динамо
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Анжи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В.Булыгин (Волгоград)
И.Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
А.Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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