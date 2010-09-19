Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 19 сентября 2010
Анжи
19.09.2010, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
90+2'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
+2
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
Замена
О. Клява
️️️️
Д. Цораев
Замена
Д. Иванов
️️️️
М. Шукуров
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Касаев
Замена
Т. Тимонов
️️️️
И. Кухарчук
Травма
И. Кухарчук
Замена
А. Медведев
️️️️
О. Мартинс
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Горбанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
6
Давид Цораев
АП
7
Камиль Агаларов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
11
Алан Касаев
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-1-3-2
31
Абаев
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
33
Хизанейшвили
4
Шукуров
88
Бакаев
23
Жосан
5
Кебе
7
Агаларов
6
Цораев
44
Кухарчук
4-3-1-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
9
Орехов
14
Ансальди
11
Касаев
16
Нобоа
15
Муравски
32
Горбанец
9
Мартинс
12
Корниленко
6
Цораев
35
Клява
35
Клява
6
Цораев
4
Шукуров
13
Иванов
13
Иванов
4
Шукуров
44
Кухарчук
0
Тимонов
0
Тимонов
44
Кухарчук
32
Горбанец
61
Карадениз
61
Карадениз
32
Горбанец
11
Касаев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
11
Касаев
9
Мартинс
13
Медведев
13
Медведев
9
Мартинс
Остались в запасе
Анжи
Рубин
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Анжи - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Зарипов (Ленинградская область)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
Анжи
Рубин
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+