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Судьи
Главный судья:
Александр Гвардис (Калининград)
Помощники:
В.Булыгин (Волгоград), М.Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Г.Жафяров (Москва)

Зенит - Томь

11.09.2010, Суббота, 15:15 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 15:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 20 тур Зенит - Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
6 тур
17 апреля, суббота 11:30 Томь 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:15 Зенит 0:2 Томь
3 тур
5 апреля, воскресенье 11:45 Томь 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
26 октября, воскресенье 15:00 Томь 1:1 Зенит
12 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Зенит 5:1 Томь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/4 финала
31 октября, среда 19:30 Зенит 0:0
(3:4)п		 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 19:30 Зенит 2:1 Томь
7 тур
28 апреля, суббота 14:00 Томь 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Томь
15 тур
12 августа, суббота 00:00 Томь 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Томь
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Томь 2:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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