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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 07 августа 2010
Крылья Советов
07.08.2010, суббота, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
Замена
Леилтон
️️️️
О. Иванов
Замена
И. Смольников
️️️️
Д. Сычев
Желтая карточка
С. Будылин
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Ставпец
Вторая желтая
Д. Торбинский
Замена
О. Самсонов
️️️️
А. Бобер
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
Родолфо
️️️️
М. Баша
Замена
Д. Глушаков
️️️️
П. Одемвингие
Желтая карточка
Д. Торбинский
Желтая карточка
А. Белозеров
Вторая желтая
Т. Дуймович
Желтая карточка
Н. Джорджевич
Пенальти не реализован!
Д. Торбинский
Желтая карточка
Т. Дуймович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Антон Бобер
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
23
Дмитрий Кузнецов
ЦП
2
Денис Ковба
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
27
Питер Одемвингие
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
АП
11
Майкон
ПВ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
3-1-3-3
31
Лобос
3
Будылин
79
Джорджевич
63
Белозеров
15
Цаллагов
8
Бобер
20
Аджинджал
23
Кузнецов
19
Иванов
2
Ковба
16
Ставпец
4-1-1-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
30
Асатиани
25
Баша
55
Янбаев
23
Тарасов
19
Дуймович
11
Майкон
6
Торбинский
27
Одемвингие
0
Сычев
19
Иванов
3
Леилтон
3
Леилтон
19
Иванов
8
Бобер
36
Самсонов
36
Самсонов
8
Бобер
16
Ставпец
77
Салугин
77
Салугин
16
Ставпец
25
Баша
2
Родолфо
2
Родолфо
25
Баша
0
Сычев
8
Смольников
8
Смольников
0
Сычев
27
Одемвингие
88
Глушаков
88
Глушаков
27
Одемвингие
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Марек Чех
ВР
9
Алан Гатагов
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
9
Алан Гатагов
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
И. Зарипов (Ленинградская область)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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