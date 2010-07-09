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Судьи
Главный судья:
Александр Колобаев (Москва)
Помощники:
И. Лапидус (Элиста), А. Лебедев (Санкт-Петербург)

Рубин - Крылья Советов

09.07.2010, Пятница, 16:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 16:15 (прямая трансляция) Россия. Премьер-Лига, 12 тур Рубин - Крылья Советов Молодежные команды: 2 - 2
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 19:00 Рубин 4:1 Крылья Советов
13 тур
11 июля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
25 октября, суббота 14:00 Рубин 3:0 Крылья Советов
12 тур
5 июля, суббота 17:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 15:00 Крылья Советов 3:0 Рубин
13 тур
16 июня, суббота 18:30 Рубин 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
28 августа, понедельник 00:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
2 тур
27 марта, понедельник 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
12 тур
18 июня, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Рубин
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Рубин 3:1 Крылья Советов
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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