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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Тунис
Габон - Тунис: обзор матча 17 января 2010
Габон
17.01.2010, воскресенье, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Тунис
Желтая карточка
П. Обамеянг
Замена
М. Али Нафка
️️️️
З. Дхауади
Замена
️️️️
Э. Мулунгуи
Замена
А. Акаичи
️️️️
А. Шермити
Замена
А. Джиссикадие
️️️️
М. Бру Апанга
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Ю. Мсакни
Желтая карточка
П. Кессани
Желтая карточка
С. Бен Радхиа
18'
Желтая карточка
З. Дхауади
Желтая карточка
Р. Мундунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
13
Бруно Зита
ЦП
0
Поль Кессани
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
10
Даниэль Кузен
ЦФ
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
11
Сухейль Бен Радхиа
ЦЗ
3
Карим Хагги
ЦЗ
0
Яссин Микари
ЦЗ
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
6
Хосине Рагуэд
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
8
Халид Корби
АП
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
0
Тьерри Иссиему
ЦП
10
Алайн Джиссикадие
ЦП
0
Арсене Копа
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
Тунис
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
2
Халид Суисси
ПЗ
14
Хайтем Мрабет
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
7
Шауки Бен-Саада
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
20
Мохамед Али Нафка
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
4-2-3
1
Овоно
2
Амбуруэт
5
Экюэль-Манга
17
Апанга
19
Мундунга
13
Зита
0
Кессани
10
Кузен
9
Обамеянг
11
Мулунгуи
4-2-1-3
1
Матлути
3
Хагги
0
Микари
5
Эль-Жемаль
11
Бен Радхиа
6
Рагуэд
7
Мсакни
8
Корби
17
Джемаа
11
Шермити
15
Дхауади
17
Апанга
10
Джиссикадие
10
Джиссикадие
17
Апанга
11
Шермити
9
Акаичи
9
Акаичи
11
Шермити
7
Мсакни
7
Бен-Саада
7
Бен-Саада
7
Мсакни
15
Дхауади
20
Нафка
20
Нафка
15
Дхауади
Остались в запасе
Габон
Тунис
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
0
Тьерри Иссиему
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
0
Арсене Копа
ЦП
16
Энтони Мезуи
ВР
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
14
Хайтем Мрабет
ЦП
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
0
Чеди Хаммами
ЦП
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
2
Халид Суисси
ПЗ
0
Уссама Дарраги
ЦП
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Остались в запасе
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
0
Тьерри Иссиему
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
0
Арсене Копа
ЦП
16
Энтони Мезуи
ВР
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
Остались в запасе
14
Хайтем Мрабет
ЦП
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
0
Чеди Хаммами
ЦП
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
2
Халид Суисси
ПЗ
0
Уссама Дарраги
ЦП
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Статистика матча Габон - Тунис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Алту да Шела
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