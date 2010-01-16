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Расписание матчей
Кубок Африки
Мозамбик - Египет
Мозамбик - Египет: обзор матча 16 января 2010
Мозамбик
16.01.2010, суббота, 21:30
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Египет
47'
Д. Хан (АГ)
81'
Гедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мозамбик - Египет
Замена
Д. Парругуе
️️️️
Женито
Желтая карточка
А. Лобо
ГОЛ! 0:2!
Гедо
Замена
️️️️
Тико-Тико
Замена
Гедо
️️️️
Шикабала
Замена
А. Эйд
️️️️
М. Зидан
Замена
Жоземар
️️️️
К. Гонсалвеш
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Х. Саид
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Хан
Желтая карточка
Д. Хан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мозамбик
12
Капанго
ВР
5
Мартиньо Паито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
18
Дарио Хан
ЦЗ
21
Самуэль Луис Чапанга
ПЗ
16
Альмиро Лобо
ЛП
3
Женито
ЦП
4
Жуниор Симао
ЦП
7
Домингеш
АП
8
Карлос Гонсалвеш
ЦФ
9
Тико-Тико
ЦФ
Главный тренер
Мартин Нуий
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
7
Ахмед Фатхи
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
18
Шикабала
ЦП
17
Ахмед Хассан
ЦП
8
Хосни Абд Рабоу
ЦП
10
Эмад Мотеаб
ЦФ
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
Мозамбик
22
Оцхуди Лама
ВР
1
Косса Бино
ВР
15
Виски
ЦЗ
19
Зайнадине
ЦЗ
10
Дарио Монтейро
ЦЗ
14
Данито Парругуе
ЦП
20
Жоземар
ЦП
6
Нелиньо
ЦП
13
Фануэль
ПП
11
Хелдер Пелембе
ЦФ
Египет
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Гедо
ЦП
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
12
Хоссам Гали
АП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
11
Ахмед Эйд
ЦФ
4-3-1-2
12
Капанго
5
Паито
17
Мешер
18
Хан
21
Чапанга
16
Лобо
4
Симао
3
Женито
7
Домингеш
9
Тико-Тико
8
Гонсалвеш
4-3-2
1
Эль-Хадари
2
Фатахаллах
6
Саид
20
Гомаа
14
Моавад
18
Шикабала
17
Хассан
8
Абд Рабоу
9
Зидан
10
Мотеаб
3
Женито
14
Парругуе
14
Парругуе
3
Женито
8
Гонсалвеш
20
Жоземар
20
Жоземар
8
Гонсалвеш
18
Шикабала
15
Гедо
15
Гедо
18
Шикабала
6
Саид
3
Эль-Мохамади
3
Эль-Мохамади
6
Саид
9
Зидан
11
Эйд
11
Эйд
9
Зидан
Остались в запасе
Мозамбик
Египет
15
Виски
ЦЗ
22
Оцхуди Лама
ВР
19
Зайнадине
ЦЗ
6
Нелиньо
ЦП
1
Косса Бино
ВР
11
Хелдер Пелембе
ЦФ
10
Дарио Монтейро
ЦЗ
13
Фануэль
ПП
Главный тренер
Мартин Нуий
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
12
Хоссам Гали
АП
Остались в запасе
15
Виски
ЦЗ
22
Оцхуди Лама
ВР
19
Зайнадине
ЦЗ
6
Нелиньо
ЦП
1
Косса Бино
ВР
11
Хелдер Пелембе
ЦФ
10
Дарио Монтейро
ЦЗ
13
Фануэль
ПП
Остались в запасе
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
12
Хоссам Гали
АП
Главный тренер
Мартин Нуий
Статистика матча Мозамбик - Египет
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Кумплешу да Сеньор да Граса
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 21:15 (прямая)
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