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    Мартин Нуий

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Нуий
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 3 июня 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мозамбик 5 0 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.06.2012 Египет 2 : 0 Мозамбик
    10.06.2012 Мозамбик 0 : 0 Зимбабве
    24.03.2013 Мозамбик 0 : 0 Гвинея
    16.06.2013 Мозамбик 0 : 1 Египет
    08.09.2013 Зимбабве 1 : 1 Мозамбик
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