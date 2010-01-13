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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 13 января 2010
Севилья
13.01.2010, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Барселона
64'
Хави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Барселона
+4
Желтая карточка
Ж. Пике
+3
Желтая карточка
Т. Анри
Желтая карточка
Ромарик
+2
Замена
Кала
️️️️
Ромарик
+2
Замена
Б. Кркич
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
Педро
️️️️
Д. Алвес
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Навас
Замена
Д. Капель
️️️️
Адриано
ГОЛ! 0:1!
Хави
Желтая карточка
Лоло
Замена
Лоло
️️️️
А. Душер
Желтая карточка
Ренато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
3
Адриано
ЛВ
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
3
Драгутинович
14
Эскюде
3
Наварро
25
Конко
22
Душер
5
Ромарик
3
Адриано
11
Ренато
21
Негредо
4-3-1-2
13
Пинто
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
11
Ибрагимович
12
Анри
5
Ромарик
16
Кала
16
Кала
5
Ромарик
3
Адриано
17
Капель
17
Капель
3
Адриано
22
Душер
8
Лоло
8
Лоло
22
Душер
10
Алвес
9
Педро
9
Педро
10
Алвес
11
Ибрагимович
9
Кркич
9
Кркич
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Хави Варас
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Севилья - Барселона
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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