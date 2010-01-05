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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 05 января 2010
Барселона
05.01.2010, вторник, 23:55
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Севилья
75'
З. Ибрагимович
62'
Д. Капель
77'
А. Негредо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Севилья
Желтая карточка
Максвелл
Замена
А. Душер
️️️️
Лоло
Желтая карточка
Б. Кркич
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Негредо
Желтая карточка
Д. Чигринский
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Р. Маркес
Замена
Хави
️️️️
Т. Алькантара
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
Лоло
Замена
С. Бускетс
️️️️
Г. Милито
ГОЛ! 0:1!
Д. Капель
Пас отдал
Ренато
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Педро
Замена
Ренато
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Рафаэль Маркес
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
17
Диего Капель
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
11
Ренато
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-2-1
13
Пинто
17
Максвелл
22
Милито
19
Чигринский
10
Алвес
6
Алькантара
4
Маркес
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
3
Драгутинович
14
Эскюде
25
Конко
3
Наварро
8
Лоло
5
Ромарик
17
Капель
8
Перотти
2
Коне
22
Милито
5
Бускетс
5
Бускетс
22
Милито
6
Алькантара
6
Хави
6
Хави
6
Алькантара
9
Педро
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Педро
16
Навас
11
Ренато
11
Ренато
16
Навас
8
Лоло
22
Душер
22
Душер
8
Лоло
2
Коне
21
Негредо
21
Негредо
2
Коне
Остались в запасе
Барселона
Севилья
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
13
Даниэль Хименес
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
Остались в запасе
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
13
Даниэль Хименес
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Барселона - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Камп Ноу
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