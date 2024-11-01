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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Наср - Аль-Вахда
Аль-Наср - Аль-Вахда: обзор матча 01 ноября 2024
Аль-Наср
01.11.2024, пятница, 18:30
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Вахда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Наср - Аль-Вахда
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Таарабт
90'
+2
80'
Замена
L. Wamba
️️️️
F. Kruspzky
Замена
A. Toure
️️️️
А. Мабхут
70'
Замена
️️️️
C. Amzăr
70'
Желтая карточка
Л. Фер
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
12
Ahmad Shambih
ВР
3
Gustavo Alemão
ЦЗ
4
Gláuber
ЦЗ
5
Samir Memisevic
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
49
Адель Таарабт
(К)
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аль-Вахда
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
15
Saša Ivković
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
19
Rúben Amaral
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Ахмад Нуроллахи
(К)
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
70
Омар Хрибин
ЦФ
Аль-Наср
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
94
Juninho
ЦФ
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Аль-Вахда
50
Rashid Ali
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
8
Mohamed Abdalla
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
42
Leonel Wamba
ЦФ
4-1-1-2-2
12
3
5
31
4
8
Фер
49
Таарабт
49
Буссаид
17
Азаркан
7
Мабхут
41
3-4-1-2
1
5
2
15
23
Фолья
10
Нуроллахи
94
Диарра
19
11
Эркинов
70
Хрибин
11
7
Мабхут
28
28
7
Мабхут
49
Таарабт
11
Габбиадини
11
Габбиадини
49
Таарабт
7
Отеле
7
Отеле
11
42
42
11
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Вахда
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
50
Rashid Ali
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
8
Mohamed Abdalla
ЦП
Остались в запасе
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
Остались в запасе
50
Rashid Ali
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
8
Mohamed Abdalla
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Вахда
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
8
Офсайды
3
1
Количество передач
287
532
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.11.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Наср
2 : 0
17.10.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
Аджман Клуб
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
1 : 1
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
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