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ОАЭ. Про Лига
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Аль-Вахда - Аль-Иттихад: обзор матча 09 апреля 2026
Аль-Вахда
09.04.2026, четверг, 16:55
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
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Аль-Вахда
Аль-Иттихад
«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
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2025.10.19 08:31
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«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026
16 февраля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
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«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
«Аль-Вахда» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.10.19 08:31
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Аль-Вахда
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Зафра
1 : 0
16.05.2026
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ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Васл
2 : 1
15.05.2026
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ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.05.2026
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ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
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2 : 3
06.05.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Зафра
1 : 0
16.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Вахда
2 : 3
06.05.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Шарджа
0 : 2
23.04.2026
Аль-Вахда
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Иттихад
1 : 0
14.04.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Васл
2 : 1
15.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Иттихад
1 : 2
23.04.2026
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Вахда
2 : 2
09.04.2026
Аль-Иттихад
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