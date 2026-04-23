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Аль-Иттихад - Банияс: обзор матча 23 апреля 2026

Аль-Иттихад
23.04.2026, четверг, 17:00
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
1 : 2
Завершен
Банияс
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Банияс
Завершен
90'
+6'
45'
+2'
Статистика матча Аль-Иттихад - Банияс
1
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
6
Офсайды
0
2
Количество передач
451
451
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Информация о матче
Стадион:
Иттихад Калба
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Последние матчи
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Аль-Иттихад
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Джазира
4 : 1
16.05.2026
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Васл
2 : 1
15.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Банияс
2 : 2
10.05.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Васл
2 : 1
15.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Иттихад
1 : 2
23.04.2026
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Вахда
2 : 2
09.04.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Джазира
4 : 1
16.05.2026
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Банияс
2 : 2
10.05.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Банияс
2 : 2
05.05.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Иттихад
1 : 2
23.04.2026
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Банияс
1 : 1
10.04.2026
Шарджа
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