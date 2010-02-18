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Судьи
Главный судья:
Лусилиу Батишта (Алмада)

Твенте - Вердер

18.02.2010, Четверг, 21:00 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Твенте - Вердер
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фенербахче 6 5 0 1 8:3 +5 15
2. Твенте 6 2 2 2 5:6 -1 8
3. Шериф 6 1 2 3 4:5 -1 5
4. ФКСБ 6 0 4 2 3:6 -3 4
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