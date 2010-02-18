Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Вердер
Твенте - Вердер: обзор матча 18 февраля 2010
Твенте
18.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Вердер
39'
Т. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Вердер
Желтая карточка
Т. Янссен
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Стох
Замена
Т. Боровски
️️️️
П. Нимайер
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
К. Перес
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
А. Хант
Желтая карточка
М. Марин
ГОЛ! 1:0!
Т. Янссен
Замена
А. Абденнур
️️️️
П. Пасанен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
0
Кеннет Перес
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
0
Блез Нкуфо
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
18
Петер Нимайер
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Вердер
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-1-3-2
1
Бошкер
19
Тиндалли
4
Висгерхоф
6
Дуглас
8
Стам
6
Брама
16
Янссен
17
Стох
0
Перес
22
Руис
0
Нкуфо
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
18
Нимайер
14
Хант
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
0
Перес
24
Тиоте
24
Тиоте
0
Перес
17
Стох
26
де Йонг
26
де Йонг
17
Стох
8
Пасанен
5
Абденнур
5
Абденнур
8
Пасанен
18
Нимайер
6
Боровски
6
Боровски
18
Нимайер
10
Озил
9
Алмейда
9
Алмейда
10
Озил
Остались в запасе
Твенте
Вердер
17
Дарио Вуичевич
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
17
Саид Хусейнович
ЦП
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Твенте - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Лусилиу Батишта
(Алмада)
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+