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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вердер - Твенте
Вердер - Твенте: обзор матча 25 февраля 2010
Вердер
25.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Твенте
15'
К. Писарро
20'
К. Писарро
27'
Налдо
58'
К. Писарро
33'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Твенте
Замена
Т. Боровски
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
В. Брама
Замена
Д. Вуичевич
️️️️
Б. Руис
Замена
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
А. Абденнур
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
К. Перес
Замена
Н. Кейпер
️️️️
Р. Стам
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
П. Нимайер
ГОЛ! 4:1!
К. Писарро
Желтая карточка
Р. Стам
ГОЛ! 3:1!
Л. де Йонг
ГОЛ! 3:0!
Налдо
ГОЛ! 2:0!
К. Писарро
20'
17'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
0
Кеннет Перес
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
4-1-1-2-2
8
Пасанен
27
Налдо
5
Абденнур
4
Мертезакер
0
Фрингс
18
Нимайер
10
Озил
22
Марин
14
Писарро
9
Алмейда
4-1-2-3
1
Бошкер
19
Тиндалли
6
Дуглас
4
Висгерхоф
8
Стам
6
Брама
0
Перес
16
Янссен
26
де Йонг
22
Руис
25
Паркер
10
Озил
6
Боровски
6
Боровски
10
Озил
18
Нимайер
44
Баргфреде
44
Баргфреде
18
Нимайер
22
Руис
17
Вуичевич
17
Вуичевич
22
Руис
8
Стам
25
Кейпер
25
Кейпер
8
Стам
0
Перес
24
Тиоте
24
Тиоте
0
Перес
Остались в запасе
Вердер
Твенте
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
13
Николай Михайлов
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Вердер - Твенте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Везерстадион
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