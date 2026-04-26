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  • «Штутгарт» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 15:20
Штутгарт
26.04.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
61' Э. Демирович
18' Й. Стаге
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Чема Андрес
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
(К) ЦП
10
Романо Шмид
АП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Вердер
25
Маркус Колке
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
24
Патрис Чович
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
29
Салим Муса
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Нюбель
7
Миттельштадт
14
Жакес
23
Загаду
22
Ассиньон
6
Штиллер
14
Андрес
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
8
Томаш
18
Левелинг
4-3-2-1
1
Бакхаус
4
Штарк
31
Кулибали
28
Сугавара
5
Пипер
21
Пуэртас
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
2
Деман
17
Милошевич
23
Загаду
3
Хендрикс
3
Хендрикс
23
Загаду
14
Андрес
28
Нартей
28
Нартей
14
Андрес
22
Ассиньон
10
Фюрих
10
Фюрих
22
Ассиньон
18
Левелинг
26
Буанани
26
Буанани
18
Левелинг
8
Томаш
9
Демирович
9
Демирович
8
Томаш
4
Штарк
8
Вебер
8
Вебер
4
Штарк
6
Стаге
11
Мбангула
11
Мбангула
6
Стаге
17
Милошевич
11
Нджинма
11
Нджинма
17
Милошевич
10
Шмид
29
Муса
29
Муса
10
Шмид
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Даниэль Тиун
Штутгарт
Точно не сыграют
Финн Ельч
ЦЗ
Лазар Йованович
АП
Вердер
Точно не сыграют
Феликс Агу
ПЗ
Уэсли Аде
ОП
Леонардо Биттенкурт
АП
Марко Груль
ЛВ
Карл Хейн
ВР
Хулиан Малатини
ЦЗ
Кеке Топп
ЦФ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Статистика матча Штутгарт - Вердер
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
2
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
663
313
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
11
0
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Вердера», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Вердер»

«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Штутгарт
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