26.04.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
4-1-1-1-3
1
Нюбель
7
Миттельштадт
14
Жакес
23
Загаду
22
Ассиньон
6
Штиллер
14
Андрес
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
8
Томаш
18
Левелинг
4-3-2-1
1
Бакхаус
4
Штарк
31
Кулибали
28
Сугавара
5
Пипер
21
Пуэртас
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
2
Деман
17
Милошевич
23
Загаду
3
Хендрикс
3
Хендрикс
23
Загаду
14
Андрес
28
Нартей
28
Нартей
14
Андрес
22
Ассиньон
10
Фюрих
10
Фюрих
22
Ассиньон
18
Левелинг
26
Буанани
26
Буанани
18
Левелинг
8
Томаш
9
Демирович
9
Демирович
8
Томаш
4
Штарк
8
Вебер
8
Вебер
4
Штарк
6
Стаге
11
Мбангула
11
Мбангула
6
Стаге
17
Милошевич
11
Нджинма
11
Нджинма
17
Милошевич
10
Шмид
29
Муса
29
Муса
10
Шмид
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Даниэль Тиун
Штутгарт
Точно не сыграют
Статистика матча Штутгарт - Вердер
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
2
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
663
313
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
11
0
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Вердера», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»