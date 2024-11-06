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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Арсенал
Интер - Арсенал: обзор матча 06 ноября 2024
Интер
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
45+3'
Х. Чалханоглу (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Арсенал
90'
+2
Замена
М. Эдегор
️️️️
К. Хаверц
82'
Замена
И. Нванери
️️️️
Л. Троссард
81'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Х. Тимбер
Замена
Ф. Димарко
️️️️
М. Тареми
79'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
71'
68'
Желтая карточка
Г. Жезус
Желтая карточка
Н. Барелла
68'
Замена
Н. Барелла
️️️️
П. Зелински
62'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Фраттези
62'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Мартинес
62'
46'
Замена
Г. Жезус
️️️️
М. Мерино
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Чалханоглу
45'
+3
15'
Желтая карточка
Габриэль
Желтая карточка
Л. Мартинес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
36
Дармиан
6
де Врей
28
Биссек
28
Павар
16
Фраттези
7
Зелински
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
9
Тареми
10
Мартинес
4-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
18
Парти
23
Мерино
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Тареми
32
Димарко
32
Димарко
9
Тареми
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мартинес
12
Тимбер
47
Зинченко
47
Зинченко
12
Тимбер
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
29
Хаверц
8
Эдегор
8
Эдегор
29
Хаверц
23
Мерино
9
Жезус
9
Жезус
23
Мерино
Остались в запасе
Интер
Арсенал
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Интер - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
13
Нарушения
12
21
Офсайды
1
1
Количество передач
324
508
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.01
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
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Интер
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