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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Вахда
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Вахда: обзор матча 22 сентября 2024
Шабаб Аль-Ахли
22.09.2024, воскресенье, 16:30
ОАЭ. Про Лига, 3 тур
5 : 4
Завершен
Аль-Вахда
7'
С. Азмун
13'
Y. César
45+3'
С. Азмун
87'
М. Даббур
90'
М. Даббур
3'
О. Хрибин
33'
О. Хрибин
81'
О. Хрибин
90+4'
L. Pimenta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шабаб Аль-Ахли - Аль-Вахда
90'
+4
ГОЛ! 5:4!
L. Pimenta
Замена
G. Alvarez Suarez
️️️️
С. Азмун
90'
+1
Замена
А. Сухаил
️️️️
F. Cartabia
90'
+1
ГОЛ! 5:3!
М. Даббур
Пас отдал
Я. Аль-Гассани
90'
89'
Замена
F. Kruspzky
️️️️
А. Нуроллахи
ГОЛ! 4:3!
М. Даббур
Пас отдал
С. Азмун
87'
81'
ГОЛ! 3:3!
О. Хрибин
Пас отдал
A. Zouhir
Желтая карточка
С. Азмун
78'
72'
Замена
L. Wamba
️️️️
G. Muniz
Замена
М. Даббур
️️️️
Y. César
71'
Замена
Я. Аль-Гассани
️️️️
G. Bala
64'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Л. Миливойевич
64'
63'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Ф. Отеле
Желтая карточка
Л. Миливойевич
50'
ГОЛ! 3:2!
С. Азмун
Пас отдал
G. Bala
45'
+3
Желтая карточка
F. Cartabia
38'
33'
ГОЛ! 2:2!
О. Хрибин
Пас отдал
G. Muniz
ГОЛ! 2:1!
Y. César
Пас отдал
G. Bala
13'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Y. César
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Хрибин
Пас отдал
А. Нуроллахи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
10
Federico Cartabia
(К)
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
13
Renan
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
15
Saša Ivković
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
12
Али Салмин
ОП
19
Rúben Amaral
ЦП
10
Ахмад Нуроллахи
(К)
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
70
Омар Хрибин
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
12
Хассан Хамза
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
15
Ариб Сухаил
ЛВ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
Аль-Вахда
50
Rashid Ali
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
16
Abdullah Ahmed
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
42
Leonel Wamba
ЦФ
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
4-1-2-3
22
16
Рикельме
4
Планич
77
3
80
Каскардо
10
19
Миливойевич
20
Азмун
57
13
4-1-2-1-2
36
3
15
16
5
12
Салмин
19
10
Нуроллахи
11
Эркинов
70
Хрибин
7
Отеле
20
Азмун
66
66
20
Азмун
19
Миливойевич
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
19
Миливойевич
10
15
Сухаил
15
Сухаил
10
77
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
77
57
9
Даббур
9
Даббур
57
Хамад
23
Фолья
23
Фолья
Хамад
7
Отеле
94
Диарра
94
Диарра
7
Отеле
16
42
42
16
10
Нуроллахи
11
11
10
Нуроллахи
Остались в запасе
Шабаб Аль-Ахли
Аль-Вахда
12
Хассан Хамза
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
39
Gustavo
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
50
Rashid Ali
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
Остались в запасе
12
Хассан Хамза
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
39
Gustavo
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
Остались в запасе
50
Rashid Ali
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Шабаб Аль-Ахли - Аль-Вахда
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
9
Офсайды
3
1
Количество передач
320
291
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
7
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
1 : 1
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
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Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
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