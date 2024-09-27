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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Оренбург (мол)
Рубин (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 27 сентября 2024
Рубин (мол)
27.09.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 5 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург (мол)
28'
И. Балясников
32'
А. Магфуров
58'
Э. Камилов
37'
И. Иващенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин (мол) - Оренбург (мол)
Замена
Д. Власов
️️️️
А. Горностаев
70'
58'
Желтая карточка
Н. Тюленев
ГОЛ! 3:1!
Э. Камилов
Пас отдал
Т. Хакимов
58'
37'
ГОЛ! 2:1!
И. Иващенко
ГОЛ! 2:0!
А. Магфуров
Пас отдал
А. Горностаев
32'
ГОЛ! 1:0!
И. Балясников
Пас отдал
Т. Хакимов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
50
Эмиль Камилов
ВР
91
Амир Хайрулин
ВР
18
Кирилл Кудрявцев
ЛВ
82
Артем Горностаев
ЛВ
37
Никита Билялютдинов
ОП
11
Егор Чумарин
ОП
19
Илья Балясников
ОП
79
Айдан Магфуров
АП
8
Михаил Гуляев
ЦФ
92
Федор Золотарев
ЦФ
92
Артем Ибрагимов
РФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Оренбург (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
58
Дмитрий Полухин
ЛФ
82
Илья Всяких
ЦФ
45
Тимур Ханнанов
РФ
Главный тренер
Владимир Волков
Рубин (мол)
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
14
Федор Иванов
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
4
Никита Туманов
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
58
Дмитрий Прохоров
ЛВ
62
Рамазан Галеев
ОП
53
Ранель Кулахметов
ОП
17
Арсений Кравченко
ЦП
74
Эмиль Ганеев
АП
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
50
Данила Власов
ЦФ
Оренбург (мол)
52
Богдан Раков
ВР
34
Семён Зверев
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
73
Карим Фаляхутдинов
ПВ
60
Айхан Бахыш-Заде
ПВ
75
Михаил Федоров
ПВ
48
Никита Морозов
РФ
3-3-3
50
Камилов
37
Билялютдинов
11
Чумарин
19
Балясников
82
Горностаев
79
Магфуров
18
Кудрявцев
92
Золотарев
8
Гуляев
92
Ибрагимов
3-2-1-1-3
16
Тюленев
67
Питинцев
42
Кузьменко
26
Батыршин
44
Ражин
54
Косерик
65
Иващенко
86
Бикбулатов
45
Ханнанов
82
Всяких
58
Полухин
82
Горностаев
50
Власов
50
Власов
82
Горностаев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Оренбург (мол)
14
Федор Иванов
ЦЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
58
Дмитрий Прохоров
ЛВ
74
Эмиль Ганеев
АП
62
Рамазан Галеев
ОП
17
Арсений Кравченко
ЦП
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
4
Никита Туманов
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
53
Ранель Кулахметов
ОП
Главный тренер
Айдар Яруллин
52
Богдан Раков
ВР
34
Семён Зверев
ВР
73
Карим Фаляхутдинов
ПВ
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
60
Айхан Бахыш-Заде
ПВ
48
Никита Морозов
РФ
75
Михаил Федоров
ПВ
Главный тренер
Владимир Волков
Остались в запасе
14
Федор Иванов
ЦЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
58
Дмитрий Прохоров
ЛВ
74
Эмиль Ганеев
АП
62
Рамазан Галеев
ОП
17
Арсений Кравченко
ЦП
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
4
Никита Туманов
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
53
Ранель Кулахметов
ОП
Остались в запасе
52
Богдан Раков
ВР
34
Семён Зверев
ВР
73
Карим Фаляхутдинов
ПВ
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
60
Айхан Бахыш-Заде
ПВ
48
Никита Морозов
РФ
75
Михаил Федоров
ПВ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Главный тренер
Владимир Волков
Статистика матча Рубин (мол) - Оренбург (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
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