Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Мастер-Сатурн
Урал (мол) - Мастер-Сатурн: обзор матча 20 сентября 2024
Урал (мол)
20.09.2024, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, группа B, 4 тур
2 : 4
Завершен
Мастер-Сатурн
10'
Л. Ханов
79'
Д. Зарубин
47'
А. Солодухин
63'
А. Солодухин
68'
А. Солодухин
75'
А. Шевцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал (мол) - Мастер-Сатурн
90'
Желтая карточка
И. Смирнов
90'
Замена
И. Смирнов
️️️️
И. Бацаев
Желтая карточка
Д. Зарубин
86'
83'
Замена
А. Сибирский
️️️️
В. Васильченко
Желтая карточка
П. Сатучин
82'
ГОЛ! 2:4!
Д. Зарубин
Пас отдал
Э. Гараев
79'
75'
ГОЛ! 1:4!
А. Шевцов
Пас отдал
А. Солодухин
68'
ГОЛ! 1:3!
А. Солодухин
Пас отдал
В. Галкин
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Солодухин
Пас отдал
В. Галкин
Замена
В. Кузнецов
️️️️
А. Фотин
58'
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Солодухин
Пас отдал
В. Галкин
32'
Желтая карточка
Д. Секач
ГОЛ! 1:0!
Л. Ханов
Пас отдал
В. Бондарев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
97
Эмиль Гараев
ЦЗ
69
Артем Фотин
ЦЗ
62
Павел Сатучин
ПЗ
90
Данил Брынкин
ПЗ
89
Владислав Зенин
ЦП
12
Иван Макаревич
АП
37
Виталий Бондарев
АП
49
Линар Ханов
ЦФ
48
Родион Жуков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галимов
Мастер-Сатурн
23
Всеволод Першин
ВР
3
Аким Епишев
ЦЗ
24
Иван Шкарапутов
ЦЗ
4
Александр Губаз
ПЗ
21
Игнат Бацаев
ОП
54
Даниил Секач
ОП
76
Андрей Шевцов
ОП
18
Вениамин Васильченко
ОП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Данила Зубарев
ПВ
17
Владислав Галкин
ПВ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
83
Радмир Хайнецкий
ЦЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
87
Илья Бугаев
ПЗ
74
Дмитрий Киселев
АП
Мастер-Сатурн
23
Кузьма Тилюпо
ВР
16
Даниэль Агасян
ВР
20
Илья Смирнов
ЛЗ
8
Александр Сибирский
ПЗ
3-2-1-2-2
1
Шатаев
53
Зарубин
97
Гараев
69
Фотин
62
Сатучин
90
Брынкин
89
Зенин
37
Бондарев
12
Макаревич
48
Жуков
49
Ханов
3-4-3
23
Першин
4
Губаз
24
Шкарапутов
3
Епишев
21
Бацаев
54
Секач
76
Шевцов
18
Васильченко
17
Галкин
22
Солодухин
9
Зубарев
69
Фотин
78
Кузнецов
78
Кузнецов
69
Фотин
21
Бацаев
20
Смирнов
20
Смирнов
21
Бацаев
18
Васильченко
8
Сибирский
8
Сибирский
18
Васильченко
Остались в запасе
Урал (мол)
Мастер-Сатурн
87
Илья Бугаев
ПЗ
66
Максим Марков
ВР
83
Радмир Хайнецкий
ЦЗ
74
Дмитрий Киселев
АП
92
Иван Рыжков
ЛЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галимов
23
Кузьма Тилюпо
ВР
16
Даниэль Агасян
ВР
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Остались в запасе
87
Илья Бугаев
ПЗ
66
Максим Марков
ВР
83
Радмир Хайнецкий
ЦЗ
74
Дмитрий Киселев
АП
92
Иван Рыжков
ЛЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Кузьма Тилюпо
ВР
16
Даниэль Агасян
ВР
Главный тренер
Михаил Галимов
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Статистика матча Урал (мол) - Мастер-Сатурн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
Новости команд
Все
Урал (мол)
Мастер-Сатурн
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+