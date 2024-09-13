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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Оренбург (мол)
Кр. Советов (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 13 сентября 2024
Кр. Советов (мол)
13.09.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа B, 3 тур
6 : 3
Завершен
Оренбург (мол)
8'
М. Борисов
17'
Д. Черкасов
22'
Е. Борисов
45'
Д. Черкасов
51'
Д. Черкасов
80'
Д. Ошевнев
19'
О. Минатулаев
25'
И. Всяких
57'
Н. Косерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кр. Советов (мол) - Оренбург (мол)
Желтая карточка
В. Рябцев
88'
Замена
Д. Савельев
️️️️
И. Морозов
87'
84'
Замена
Д. Андреев
️️️️
Д. Полухин
84'
Замена
К. Фаляхутдинов
️️️️
О. Минатулаев
84'
Замена
С. Зверев
️️️️
И. Всяких
Желтая карточка
С. Политов
81'
Замена
А. Грищенко
️️️️
Д. Филиппов
81'
ГОЛ! 6:3!
Д. Ошевнев
Пас отдал
И. Морозов
80'
77'
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Бикбулатов
68'
Замена
Е. Анциперов
️️️️
И. Иващенко
Замена
Ф. Бодров
️️️️
Е. Борисов
60'
57'
ГОЛ! 5:3!
Н. Косерик
Пас отдал
Д. Полухин
Замена
Д. Базыгин
️️️️
Д. Маликов
57'
55'
Замена
Д. Батыршин
️️️️
Т. Ханнанов
ГОЛ! 5:2!
Д. Черкасов
Пас отдал
М. Борисов
51'
Замена
М. Уразаев
️️️️
А. Мутовкин
46'
Замена
С. Политов
️️️️
Я. Демченко
46'
Замена
Д. Ошевнев
️️️️
А. Серебряков
46'
ГОЛ! 4:2!
Д. Черкасов
Пас отдал
И. Морозов
45'
25'
ГОЛ! 3:2!
И. Всяких
Пас отдал
Д. Бикбулатов
ГОЛ! 3:1!
Е. Борисов
Пас отдал
И. Морозов
22'
19'
ГОЛ! 2:1!
О. Минатулаев
ГОЛ! 2:0!
Д. Черкасов
Пас отдал
Д. Черкасов
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Борисов
Пас отдал
Д. Черкасов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
16
Арсений Осадчий
ВР
63
Алексей Мутовкин
ЛЗ
75
Дмитрий Филиппов
ЦЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
88
Максим Борисов
ОП
74
Артем Серебряков
ОП
49
Владислав Рябцев
ЦП
91
Иван Морозов
АП
83
Дмитрий Черкасов
АП
21
Егор Борисов
ПВ
78
Денис Маликов
ЦФ
Оренбург (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
58
Дмитрий Полухин
ЛФ
82
Илья Всяких
ЦФ
45
Тимур Ханнанов
РФ
Главный тренер
Александр Руденко
Кр. Советов (мол)
99
Евгений Осипов
ВР
86
Самид Самедов
ЛЗ
92
Дамир Максимов
ПЗ
87
Петр Масюк
ЦП
93
Максим Уразаев
ЦП
67
Денис Базыгин
АП
54
Денис Ошевнев
АП
59
Данила Савельев
АП
62
Артем Грищенко
ПВ
97
Филипп Бодров
ЦФ
84
Станислав Политов
ЦФ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
Оренбург (мол)
98
Арсений Чужиков
ВР
34
Семён Зверев
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
57
Дмитрий Андреев
ЛВ
48
Егор Анциперов
ЦП
73
Карим Фаляхутдинов
ПВ
75
Михаил Федоров
ПВ
3-2-1-3-1
16
Осадчий
63
Мутовкин
53
Демченко
75
Филиппов
88
Борисов
74
Серебряков
49
Рябцев
91
Морозов
83
Черкасов
21
Борисов
78
Маликов
2-2-2-1-3
16
Тюленев
67
Питинцев
42
Кузьменко
44
Ражин
54
Косерик
63
Минатулаев
65
Иващенко
86
Бикбулатов
45
Ханнанов
82
Всяких
58
Полухин
21
Борисов
97
Бодров
97
Бодров
21
Борисов
53
Демченко
84
Политов
84
Политов
53
Демченко
75
Филиппов
62
Грищенко
62
Грищенко
75
Филиппов
78
Маликов
67
Базыгин
67
Базыгин
78
Маликов
74
Серебряков
54
Ошевнев
54
Ошевнев
74
Серебряков
63
Мутовкин
93
Уразаев
93
Уразаев
63
Мутовкин
91
Морозов
59
Савельев
59
Савельев
91
Морозов
82
Всяких
34
Зверев
34
Зверев
82
Всяких
63
Минатулаев
73
Фаляхутдинов
73
Фаляхутдинов
63
Минатулаев
45
Ханнанов
26
Батыршин
26
Батыршин
45
Ханнанов
58
Полухин
57
Андреев
57
Андреев
58
Полухин
86
Бикбулатов
75
Федоров
75
Федоров
86
Бикбулатов
65
Иващенко
48
Анциперов
48
Анциперов
65
Иващенко
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Оренбург (мол)
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
87
Петр Масюк
ЦП
92
Дамир Максимов
ПЗ
86
Самид Самедов
ЛЗ
99
Евгений Осипов
ВР
98
Арсений Чужиков
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Остались в запасе
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
87
Петр Масюк
ЦП
92
Дамир Максимов
ПЗ
86
Самид Самедов
ЛЗ
99
Евгений Осипов
ВР
Остались в запасе
98
Арсений Чужиков
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Оренбург (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
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