Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Верона - Чезена
Верона - Чезена: обзор матча 10 августа 2024
Верона
10.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Чезена
75'
К. Тенгстедт
44'
А. Каргбо
49'
C. Shpendi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Чезена
90'
+4
Желтая карточка
M. Francesconi
Желтая карточка
О. Дуда
90'
+2
Замена
Э. Тавсан
️️️️
Д. Маньяни
85'
Желтая карточка
Д. Чачуа
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Тенгстедт
75'
72'
Замена
M. Francesconi
️️️️
Д. Чало
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Д. Лазович
71'
71'
Замена
М. Антонуччи
️️️️
А. Каргбо
65'
Замена
E. Adamo
️️️️
Ж. Сисей
65'
Замена
R. Celia
️️️️
Д. Доннарумма
Желтая карточка
Д. Силва
61'
Желтая карточка
Д. Маньяни
56'
Замена
Д. Роша Ливраменто
️️️️
А. Харруи
55'
Замена
П. Давидович
️️️️
И. Оку
55'
Желтая карточка
Д. Коппола
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
C. Shpendi
Пас отдал
А. Каргбо
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Каргбо
Пас отдал
С. Бастони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
21
Абду Харруи
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Чезена
12
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
19
Giuseppe Prestia
(К)
ЦЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
14
Tommaso Berti
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
9
Cristian Shpendi
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
28
Karlson Nwanege
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Чезена
22
Giulio Veliaj
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
30
Emanuele Adamo
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
8
Matteo Francesconi
ЦП
16
Roberto Ogunseye
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
92
Valentino Coveri
ЦФ
3-3-2-2
96
Монтипо
99
Оку
42
Коппола
96
Маньяни
88
Лазович
80
Силва
21
Харруи
8
Дуда
38
Чачуа
25
Москера
10
Суслов
3-4-1-2
12
25
19
7
Доннарумма
14
Чало
10
Бастони
24
Мангравити
14
15
Сисей
9
7
Каргбо
99
Оку
27
Давидович
27
Давидович
99
Оку
88
Лазович
20
Кастанос
20
Кастанос
88
Лазович
96
Маньяни
7
Тавсан
7
Тавсан
96
Маньяни
21
Харруи
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
21
Харруи
7
Доннарумма
13
13
7
Доннарумма
15
Сисей
30
30
15
Сисей
14
Чало
8
8
14
Чало
7
Каргбо
16
Антонуччи
16
Антонуччи
7
Каргбо
Остались в запасе
Верона
Чезена
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
28
Karlson Nwanege
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Стефан Митрович
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
22
Giulio Veliaj
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
16
Roberto Ogunseye
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
92
Valentino Coveri
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
28
Karlson Nwanege
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Стефан Митрович
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
22
Giulio Veliaj
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
16
Roberto Ogunseye
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
92
Valentino Coveri
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Микеле Миньяни
Статистика матча Верона - Чезена
5
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
7
Офсайды
2
2
Количество передач
381
377
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Чезена
Италия. Серия В, 15 тур
Чезена
- : -
05.12.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 14 тур
Виченца
1 : 1
28.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Информация о матче
Главный судья:
Valerio Crezzini, Italy
Новости команд
Все
Верона
Чезена
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+