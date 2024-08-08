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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Осиек - Зиря
Осиек - Зиря: обзор матча 08 августа 2024
Осиек
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Зиря
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Статистика матча Осиек - Зиря
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Матчи команд
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- : -
06.12.2026
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1 : 0
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1 : 0
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Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
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Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Зиря
- : -
04.12.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
1 : 0
27.11.2026
Зиря
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Имишли
2 : 2
20.11.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Араз-Нахичевань
2 : 2
31.10.2026
Зиря
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