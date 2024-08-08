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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марибор - Войводина
Марибор - Войводина: обзор матча 08 августа 2024
Марибор
08.08.2024, четверг, 21:15
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Войводина
59'
Й. Иличич
90+8'
Э. Судани
77'
C. Sery
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марибор - Войводина
ГОЛ! 2:1!
Э. Судани
Пас отдал
П. Сирвис
90'
+8
Замена
Р. Бурлес
️️️️
М. Божич
87'
Замена
K. Borys
️️️️
Z. Repas
87'
84'
Желтая карточка
Деле
Желтая карточка
П. Сирвис
83'
Замена
Г. Сикошек
️️️️
М. Милец
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
C. Sery
Пас отдал
Н. Петрович
70'
Красная карточка
С. Медоевич
Замена
A. Jakupovic
️️️️
Э. Бойгре
67'
Замена
Э. Судани
️️️️
М. Баришич
67'
Пенальти не реализован!
Й. Иличич
59'
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
59'
50'
Замена
С. Медоевич
️️️️
М. Полетанович
44'
Желтая карточка
Н. Петрович
35'
Желтая карточка
М. Бутян
33'
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Радулович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
4
Lan Vidmar
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
20
Ян Репас
ЦП
14
Макс Баришич
ЦП
1
Azbe Jug
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
4
Марко Полетанович
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
23
Лукас Баррос
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
4
Блаж Врховец
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
9
A. Jakupovic
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
21
Behar Feta
ЦФ
99
Орфе Мбина
ЦФ
Войводина
1
Matija Gočmanac
ВР
12
Драган Росич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
72
Урош Николич
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
27
Петар Сукачев
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
4-3-4
4
25
Карич
22
Милец
2
Сирвис
17
Божич
14
Баришич
20
Репас
1
99
Бойгре
72
Иличич
10
3-3-1-3
25
Царевич
16
Бутян
28
Сиченье
5
Црномаркович
4
Полетанович
18
Петрович
18
Савичевич
11
Деле
11
49
Радулович
23
Баррос
22
Милец
20
Сикошек
20
Сикошек
22
Милец
17
Божич
11
Бурлес
11
Бурлес
17
Божич
10
18
18
10
99
Бойгре
9
9
99
Бойгре
14
Баришич
2
Судани
2
Судани
14
Баришич
4
Полетанович
34
Медоевич
34
Медоевич
4
Полетанович
49
Радулович
9
Иванович
9
Иванович
49
Радулович
Остались в запасе
Марибор
Войводина
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
4
Блаж Врховец
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
99
Орфе Мбина
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
1
Matija Gočmanac
ВР
12
Драган Росич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
72
Урош Николич
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
27
Петар Сукачев
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
4
Блаж Врховец
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
99
Орфе Мбина
ЦФ
Остались в запасе
1
Matija Gočmanac
ВР
12
Драган Росич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
72
Урош Николич
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
27
Петар Сукачев
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Марибор - Войводина
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 18 тур
Марибор
- : -
06.12.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
0 : 4
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Людски врт
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