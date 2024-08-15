Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Войводина - Марибор
Войводина - Марибор: обзор матча 15 августа 2024
Войводина
15.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Марибор
26'
Д. Црномаркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Марибор
ГОЛ!
Б. Врховец
2:4
Пенальти не реализован!
М. Иванович
ГОЛ!
Я. Репас
2:3
ГОЛ!
Э. Судани
2:2
ГОЛ!
В. Савичевич
2:1
ГОЛ!
О. Мбина
1:1
ГОЛ!
Н. Петрович
1:0
117'
Желтая карточка
М. Милец
113'
Желтая карточка
Б. Врховец
105'
Желтая карточка
Z. Repas
105'
Замена
Б. Врховец
️️️️
Z. Repas
91'
Замена
О. Мбина
️️️️
A. Jakupovic
88'
Желтая карточка
K. Borys
64'
Замена
Р. Бурлес
️️️️
М. Божич
64'
Замена
K. Borys
️️️️
М. Баришич
Желтая карточка
Н. Петрович
52'
Желтая карточка
C. Sery
51'
46'
Замена
Э. Судани
️️️️
Э. Бойгре
Желтая карточка
Д. Црномаркович
39'
39'
Желтая карточка
Э. Бойгре
35'
Замена
A. Jakupovic
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ! 1:0!
Д. Црномаркович
26'
23'
Желтая карточка
М. Баришич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
18
Вукан Савичевич
ЦП
72
Урош Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
9
Михайло Иванович
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
23
Лукас Баррос
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Марибор
4
Lan Vidmar
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
20
Ян Репас
ЦП
14
Макс Баришич
ЦП
1
Azbe Jug
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Войводина
1
Matija Gočmanac
ВР
12
Драган Росич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
5
Miloš Popović
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
4
Блаж Врховец
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
21
Behar Feta
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
99
Орфе Мбина
ЦФ
3-3-1-3
25
Царевич
16
Бутян
28
Сиченье
5
Црномаркович
18
Савичевич
72
Николич
18
Петрович
11
Деле
23
Баррос
11
9
Иванович
4-3-4
2
Сирвис
25
Карич
22
Милец
4
20
Репас
14
Баришич
17
Божич
10
72
Иличич
99
Бойгре
1
17
Божич
11
Бурлес
11
Бурлес
17
Божич
10
4
Врховец
4
Врховец
10
14
Баришич
18
18
14
Баришич
99
Бойгре
2
Судани
2
Судани
99
Бойгре
72
Иличич
9
9
72
Иличич
99
Мбина
99
Мбина
Остались в запасе
Войводина
Марибор
1
Matija Gočmanac
ВР
12
Драган Росич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
5
Miloš Popović
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
1
Matija Gočmanac
ВР
12
Драган Росич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
5
Miloš Popović
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
27
Петар Сукачев
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Остались в запасе
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Войводина - Марибор
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Марибор
Словения. Первая Лига, 18 тур
Марибор
- : -
06.12.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
0 : 4
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Gradski Stadion, Backa Topola
Новости команд
Все
Войводина
Марибор
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+