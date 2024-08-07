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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл: обзор матча 07 августа 2024
Нью-Инглэнд Революшн
07.08.2024, среда, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, группа 13, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Нэшвилл
3'
Б. Вуд
45+2'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
Пенальти не реализован!
Д. Ловиц
ГОЛ!
Б. Бай
5:4
Пенальти не реализован!
А. Мьюил
Пенальти не реализован!
E. Boateng
ГОЛ!
Д. Перес
4:4
ГОЛ!
Х. Арреага
4:3
ГОЛ!
А. Годой
3:3
ГОЛ!
И. Харкс
3:2
ГОЛ!
А. Сейдич
2:2
ГОЛ!
М. Полстер
2:1
ГОЛ!
Х. Мухтар
1:1
ГОЛ!
T. McNamara
1:0
Желтая карточка
M. Fry
90'
+4
Замена
M. Fry
️️️️
Б. Вуд
90'
+2
Замена
W. Sands
️️️️
П. Миллер
83'
81'
Замена
А. Мьюил
️️️️
С. Сарридж
77'
Замена
Д. Перес
️️️️
Я. Шаффельбург
77'
Замена
А. Сейдич
️️️️
П. Язбек
Замена
E. Boateng
️️️️
J. Panayotou
58'
Замена
T. McNamara
️️️️
Э. Байрактаревич
46'
Желтая карточка
И. Харкс
45'
+3
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Сарридж
39'
Желтая карточка
С. Сарридж
Желтая карточка
П. Миллер
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Вуд
Пас отдал
J. Panayotou
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
31
Альяж Ивачич
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
25
Пейтон Миллер
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
8
Мэтт Полстер
(К)
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
(К)
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
73
JD Gunn
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
32
Malcolm Fry
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
65
Fernando Ciceron
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЛВ
14
Амар Сейдич
ОП
47
Isaiah Jones
ЦП
27
Forster Ajago
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
4-5-1
31
Ивачич
4
3
Арреага
25
Миллер
5
Бай
19
Байрактаревич
6
Харкс
22
8
Полстер
14
Кайе
17
Вуд
1-5-1-3
1
18
Мур
12
8
Язбек
20
Годой
10
Мухтар
2
Ловиц
18
Шаффельбург
44
9
Сарридж
22
Бауэр
25
Миллер
23
23
25
Миллер
17
Вуд
32
32
17
Вуд
19
Байрактаревич
26
26
19
Байрактаревич
22
24
24
22
8
Язбек
14
Сейдич
14
Сейдич
8
Язбек
18
Шаффельбург
18
Перес
18
Перес
18
Шаффельбург
9
Сарридж
19
Мьюил
19
Мьюил
9
Сарридж
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
36
Earl Edwards Jr.
ВР
73
JD Gunn
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
65
Fernando Ciceron
ЦЗ
47
Isaiah Jones
ЦП
27
Forster Ajago
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
73
JD Gunn
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
65
Fernando Ciceron
ЦЗ
47
Isaiah Jones
ЦП
27
Forster Ajago
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Jordan Knight
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
3
1
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
4
0
Количество передач
51
96
Сейвы
1
0
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
0
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
Информация о матче
Главный судья:
Alyssa Nichols, USA
Новости команд
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Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
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18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
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1
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2025.07.13 17:24
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