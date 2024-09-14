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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Динамо Дрезден
Мюнхен 1860 - Динамо Дрезден: обзор матча 14 сентября 2024
Мюнхен 1860
14.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Динамо Дрезден
40'
T. Deniz
71'
J. Guttau
30'
T. Menzel
51'
R. Meißner
68'
T. Menzel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Динамо Дрезден
90'
Замена
S. Risch
️️️️
N. Hauptmann
90'
Замена
C. Kammerknecht
️️️️
R. Meißner
Замена
E. Muteba
️️️️
M. Frey
84'
84'
Замена
S. Kutschke
️️️️
C. Daferner
Желтая карточка
J. Guttau
78'
ГОЛ! 2:3!
J. Guttau
Пас отдал
П. Хобш
71'
68'
ГОЛ! 1:3!
T. Menzel
Пас отдал
N. Hauptmann
62'
Замена
J. Sterner
️️️️
О. Батиста Майер
Желтая карточка
Р. Шифферль
61'
Замена
П. Хобш
️️️️
T. Deniz
59'
Замена
С. Козуки
️️️️
Ф. Шуберт
59'
Замена
Д. Филипп
️️️️
M. Wolfram
59'
51'
ГОЛ! 1:2!
R. Meißner
ГОЛ! 1:1!
T. Deniz
Пас отдал
Ф. Шуберт
40'
33'
Желтая карточка
A. Casar
30'
ГОЛ! 0:1!
T. Menzel
Пас отдал
О. Батиста Майер
25'
Желтая карточка
C. Daferner
Желтая карточка
T. Deniz
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
17
Julian Guttau
ЦП
36
Tunay Deniz
ЦП
37
Marlon Frey
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
23
Lars Bünning
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
10
Jakob Lemmer
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
8
Давид Филипп
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
27
Raphael Ott
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
Динамо Дрезден
15
Dennis Duah
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
38
Jakob Zickler
ЦП
30
Stefan Kutschke
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
3-1-2-4
11
4
37
Шифферль
2
5
Якобсен
17
36
37
21
30
10
Шуберт
3-2-5
1
23
29
16
Хайзе
10
7
Батиста Майер
33
8
8
27
11
30
8
Филипп
8
Филипп
30
10
Шуберт
41
Козуки
41
Козуки
10
Шуберт
36
34
Хобш
34
Хобш
36
37
7
7
37
11
15
15
11
27
28
28
27
33
30
30
33
7
Батиста Майер
32
32
7
Батиста Майер
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Динамо Дрезден
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
15
Dennis Duah
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
38
Jakob Zickler
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
27
Raphael Ott
ЦФ
Остались в запасе
15
Dennis Duah
ЦЗ
14
Paul Lehmann
ЦЗ
38
Jakob Zickler
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Мюнхен 1860 - Динамо Дрезден
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Winter, Germany
Стадион:
Грюнвальдер
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